В центре Краснодара обломки сбитого беспилотника повредили жилой комплекс «Центральный». Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил Кондратьев.

По его словам, на месте ЧП работают спецслужбы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена.

«Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения», — написал глава региона.

Как отметил мэр Евгений Наумов, беспилотник был сбит около 02:00 мск. По его данным, системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали, возгораний нет.

Позже Кондратьев уточнил, что еще один дрон сбили в поселке Афипском Северского района.

«Там, к сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы. Жителям как можно скорее нужно помочь восстановить свое имущество, — такую задачу поставил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову», — отметил губернатор Краснодарского края.

О сбитых беспилотниках в ночь на 10 февраля также сообщали губернаторы Брянской и Ростовской областей.