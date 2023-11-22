С четверга в Москве ожидается обложной снегопад, в результате к выходным высота сугробов составит 8-10 см, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра, в четверг, после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего к вечеру сформируется снежный покров в 2-3 см, который в пятницу подрастет уже до 8 см, а в выходные высота сугробов составит 8-10 см, это норма первой декады декабря», — пояснил синоптик.

По его словам, с понедельник в столице будут обильные снегопады с «высокой вероятностью мозаичного ледяного дождя». Тишковец отметил, что сугробы вырастут до 10-15 см, что является нормой для второй и третьей декады декабря.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве в среду, 22 ноября, опустится до -7 градусов, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

17 ноября Тишковец сообщил, что в Московском регионе и Центральной России началась метеорологическая зима — произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал RTVI, что предстоящая зима в центре Европейской России, по прогнозам, не будет холодной, но это не значит, что она будет мягкой.