Ученые из Оксфордского университета создали рейтинг стран, чьи хакеры наиболее активны и приносят наибольший ущерб мировой экономике. Рейтинг составлен по анонимному опросу экспертов, которые пришли к выводу, что крупнейшими в мире хабами и источниками киберпреступности являются Россия и Украина, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS ONE.

Киберпреступность — международная проблема, ущерб от которой, по разным оценкам, составляет от сотен миллионов до триллионов долларов в год. Несмотря на риски, которые она несет, проблема продолжает считаться «невидимой» — хакеры, где бы они не находились, умело скрываются под никами и анонимно обходят средства защиты. По этой причине технически сложно определить местонахождение отдельных групп хакеров и создать своеобразную карту мировой киберпреступности.

Ученые под руководством Миранды Брюс, специалиста по киберпреступности из Оксфордского университета, предложили для решения этой задачи необычный способ.

«Это исследование предложило такое решение: опрос экспертов. С марта по октябрь 2021 года мы приглашали ведущих экспертов в области расследования киберпреступлений и разведки со всего мира для участия в анонимном онлайн-опросе о географическом происхождении киберпреступников, — говорится в исследовании. — Мы просили участников оценить пять основных категорий киберпреступлений, назвать страны, которые они считают наиболее значимыми источниками этих типов преступлений, и ранжировать каждую страну в соответствии с наносимым уроном, профессионализмом и техническим опытом преступников».

В пять основных категорий оценки были включены такие виды преступной киберактивности, как создание вредоносных программ, DoS-атаки, распространение программ-вымогателей, похищение данных, в том числе личных, фишинговые атаки, мошенничество с банковскими картами, взломы электронной почты, взломы онлайн-аукционов, «отмывание» денег и другие преступления.

Приглашение принять участие в исследовании было разослано 245 специалистам из разных стран, 92 из них заполнили опросник. С их помощью ученым удалось создать Мировой индекс киберпреступности (World Cybercrime Index), анализ которого показал, что большая часть киберугроз в мире приходится на относительно небольшое число стран, список которых возглавляют Россия, Украина, Китай, США, Нигерия и Румыния.

При этом отрыв России от других стран велик — ее индекс киберпреступности составляет 58,39, что в полтора раза выше рейтинга ближайшего «конкурента» — Украины, индекс которой составляет 36,44.

По словам ученых, результаты исследования помогут лучше понять географические особенности киберпреступности. «Мы хотим расширить наше исследование, чтобы определить, являются ли такие национальные характеристики, как уровень образования, доступность интернета, ВВП или уровень коррупции, связанными с киберпреступностью. Многие считают, что киберпреступность глобальна и подвижна, однако это исследование подтвердило представление о том, что, как и другие формы оргпреступности, она заключена в определенные контексты», — считает соавтор работы Федерико Варезе.