Житель Тихорецкого района Краснодарского края задержан по подозрению в убийстве своей 16-летней племянницы, которая пропала из дома 19 июня. Мужчина уже дал признательные показания и объяснил мотив преступления, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Заявление о пропаже девушки в полицию подала ее мать. Она заверила, что в семье не было ссор, из-за которых ее дочь могла бы уйти из дома. Выяснив, что у пропавшей не было планов надолго куда-то отправиться, следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Были организованы поиски девушки, в которых активно участвовал ее 41-летний дядя. В ходе расследования сотрудники СКР установили его причастность к исчезновению племянницы. На допросе мужчина признался, что совершил убийство и попытался скрыть следы преступления.

По словам подозреваемого, 19 июня он повез племянницу из Тихорецка к себе в гости в поселок Братский, но в пути девушка якобы начала критиковать его материальное положение, обозвав «нищебродом», и тем самым сильно разозлила.

В ходе ссоры мужчина, как он сам рассказал на допросе, свернул в лес в районе хутора Ленинское-Возрождение, пересел на заднее сиденье к своей пассажирке, связал ей руки пластиковыми стяжками-хомутами и задушил. Тело жертвы он, надеясь скрыть убийство и избежать ответственности, оттащил в лес и забросал ветками, а по возвращении изображал активность при поисках племянницы.

Дядя убитой показал место, где оставил ее труп. Его показания были проверены следователями на месте происшествия. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза «с целью установления возможных иных противоправных действий подозреваемого». В ближайшее время задержанному предъявят обвинение, следователь подаст в суд ходатайство о его аресте.

Телеграм-канал 112 утверждает, что убитая училась в тихорецком филиале Кубанского государственного университета (КубГУ). На его странице в соцсети «ВКонтакте» опубликован призыв воздерживаться от распространения «непроверенной или заведомо ложной информации о происшествиях и расследованиях» и дождаться появления официальных комментариев правоохранительных органов.

При этом из телеграм-канала филиала на момент публикации этого материала так и не удалили объявление о розыске студентки 2008 года рождения, которая «пропала вечером 19 июня после 17:00 в районе ст. Фастовецкой, пос. Братский или Мирный», с просьбой сообщать сведения о местонахождении девушке заместителю директора вуза по воспитательной работе.