Белорусская оппозиция и ее кураторы планируют захватить Кобринский район страны, объявить новую власть и обратиться к НАТО по поводу ввода войск. Об этом на VII Всебелорусском народном собрании заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», — сказал Лукашенко (цитата по РИА Новости).

Президент предложил оппозиционерам, которые находятся за рубежом, подумать об оставшихся в Беларуси родственниках.

«Не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность есть здесь, — советую уже забыть про эту собственность. Но не ставьте под удар своих родственников», — сообщил он в ходе собрания.

Глава белорусского КГБ Иван Тертель, в свою очередь, заявил, что оппозиция планирует кибератаки на БелАЭС, критическую инфраструктуру, провоцирование катастроф на производствах и ж/д

Также Тертель сообщил, что силовики предотвратили нанесение ударов дронами с территории Литвы по объектам в Минске.

«Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах», — отметил глава ведомства.

По его словам, работа по этому направлению продолжается, но «детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным».

Кроме того, глава КГБ отметил, что только за 2023 год и прошедший период этого года пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь.