Российские средства ПВО с вечера 1 июня и в ночь на 2 июня перехватили над российскими регионами 162 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. В Курской, Белгородской и Липецкой областях пострадали мирные жители. На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области оборвался высоковольтный провод. Подробности — в материале RTVI.

Больше всего БПЛА — 57 — сбили над Курской областью. В Белгородской перехвачен 31 дрон, в Липецкой — 27, в Воронежской — 16, в Брянской и Рязанской областях — по 11, шесть БПЛА уничтожили в Орловской области, два — над территорией Крыма, один — в Тамбовской области.

В Курской области вечером в воскресенье украинский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Ржава Глушковского района, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Машина сгорела.

В результате атаки женщина 1974 года рождения получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения груди и лица. Медики доставили ее в Рыльскую центральную районную больницу, а после отправят в Курскую областную больницу.

«Уважаемые жители, враг агонизирует, подло бьет по нашим людям и мирной инфраструктуре. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет безопасно!» — обратился к курянам врио главы региона.

После полуночи Хинштейн сообщил о сбитых беспилотниках над Курском. В результате падения обломков повреждения получили три частных дома, один многоквартирный дом и гараж, уточнил он утром. В здании Курского кожно-венерологического диспансера повреждено остекление и пристройка, посечен фасад. Погибших и пострадавших нет, добавил врио губернатора.

В поселке Комсомольский Белгородской области от удара дрона по частному дому женщина получила контузию, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. В поселке повреждены три частных дома и надворная постройка.

В поселке Октябрьский повреждено частное домовладение, в селе Таврово в результате падения обломков поврежден частный дом, добавил Гладков. В селе Березовка повреждены частный дом и автомобиль, в селе Зозули — надворная постройка, в селе Богун-Городок — один из корпусов сельхозпредприятия.

В селе Грушевка в результате атаки FPV-дрона повреждены ГАЗель и частный дом, в селе Илек-Пеньковка повреждено не действующее административное здание. В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника повреждены остекление в двухэтажном многоквартирном доме и четыре автомобиля.

В Липецкой области в результате налета дронов ВСУ пострадал житель Лебедянского района, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, «ранение легкое, угрозы жизни нет».

Также в Лебедяни при падении БПЛА осколками задело два дома, пострадало остекление. Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице.

На местах падения фрагментов беспилотников продолжают работать специалисты. Артамонов предупредил, что жители «могут слышать хлопки», связанные с разминированием осколков.

В Воронежской области пострадавших среди мирного населения нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате атак беспилотников в одном из населенных пунктов в частных домах вылетели стекла и пострадали несколько автомобилей. Одна машина получила повреждения в областном центре.

На трассе М-4 «Дон» при падении дрона на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода, добавил Гусев. Небольшой участок дороги в сторону Ростова временно перекрыли, был организован объезд через Богучар.

В результате нападения беспилотников в Орловской области никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Клычков. В Брянской области тоже обошлось без пострадавших и разрушений, отметил глава региона Александр Богомаз.

В Рязани из-за падения обломков беспилотников повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах, говорится в телеграм-канале губернатора Павла Малкова. Пострадавших нет, материальный ущерб оценивается.