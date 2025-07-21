Учитель «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) Геннадий Старунов, который в мае 2025 года встречался с президентом России Владимиром Путиным, погиб в зоне проведения военной операции на Украине. Об этом 21 июля сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Михаил Клочихин.

Старунов погиб при выполнении воинского долга, рассказал Клочихин. Другие обстоятельства гибели он не сообщил.

«Спасибо за личный пример. Глубочайшие соболезнования семье Геннадия и его коллегам из Школы им. Маршала Чуйкова», — написал Клочихин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что портрет учителя висит в школьном музее СВО в галерее «Наши», на открытии которой присутствовала мать Старунова. «Она же вместе с нами все это время работает в волонтерском отряде в военном госпитале», — добавил Клочихин.

Геннадий Старунов преподавал ОБЖ в московской школе имени Маршала В.И. Чуйкова. В 2022 году он стал победителем конкурса «Учитель года Москвы» и вошел в число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России».

«Учительская газета» писала, что Старунов был сертифицированным спасателем, психологом, инструктором по первой помощи, детско-юношескому туризму и спасению на воде. Также он был волонтером в добровольческом поисково-спасательном отряде «СпасРезерв».

В зону боевых действий на Украине Старунов отправился в октябре 2022 года. Оттуда он начал вести телеграм-канал «Фронтовые заметки». Старунов рассказывал, что это помогает ему спасаться от тяжелых мыслей. Последний пост в канале был опубликован утром 21 июля 2025 года, в сообщении написано: «Я, препод».

В декабре 2022 года Старунов стал победителем просветительской премии «Знание». В тот момент он находился в зоне СВО, поэтому поздравления за него приняли жена и директор школы. В 2023 году Старунова наградили знаком Минпросвещения «Молодость и профессионализм». Награду ему вручили на учебном полигоне в Беларуси, где он находился в составе мобилизованных в рамках СВО бойцов.

В мае 2025 года Старунов принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», где встретился с Путиным. Там учитель предложил создать систему предконкурсной подготовки для участников военной операции, чтобы после возвращения они могли легче интегрироваться в проекты платформы «Россия — страна возможностей». Президент поддержал эту идею.

«Идея, которую вы сейчас изложили, создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции, — сама по себе задача чрезвычайно важная, абсолютно», — сказал Путин.

На том же заседании президент отдельно прокомментировал блогерскую деятельность Старунова:

«Вы делаете очень важное дело, конечно, на линии боевого соприкосновения и не менее важное в вашем блоге и в вашей общественной деятельности в прямом смысле этого слова. Потому что на фронте вы выполняете конкретную боевую задачу, а здесь работаете на огромную аудиторию».

Генеральный директор «Россия — страна возможностей» Алексей Бетин сообщил в своем телеграм-канале, что 16 июля президент дал поручение по инициативе Старунова. Предложенная им система будет создаваться при участии РАНХиГС.