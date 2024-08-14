Двое жителей Нижнего Новгорода стали фигурантами уголовного дела о распространении «фейков» про российскую армию (п. «б» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, молодые люди разместили в публичном доступе видеоролик, в котором содержится «заведомо ложная информация» о действиях российских военных против мирных жителей Украины.

Молодые люди задержаны, по местам их жительства проведены обыски. Изъяты гаджеты и предметы, «имеющие доказательственное значение по делу», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Задержанным грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок от до 10 лет.

В полиции уточнили, что оба задержанных 2006 года рождения. Информация о снятом ими видео поступила в октябре 2023 года от администрации школы, где они учились. Лингвистическая экспертиза показала, что распространенная в ролике информация «носит заведомо ложный характер», говорится в пресс-релизе ГУ МВД.

В ноябре «Коммерсант» писал, что неизвестный прислал на электронную почту нижегородского лицея №82 видео, на котором двое школьников обсуждают дома на кухне военную операцию и ситуацию на Украине. После этого директор лицея Нина Говорова написала заявление в полицию.

По данным Astra, подростки на видео якобы критиковали армию и обсуждали учителей. На заднем фоне было вывешено фото президента России Владимира Путина и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Ролик был опубликован в телеграм-канале с 26 подписчиками, утверждает канал.

На молодых людей тогда завели административное дело о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). На тот момент им было по 17 лет.

В ноябре в правила внутреннего распорядка лицея №82 внесли запрет на дискредитацию российской армии, правительства и чиновников, а также руководства и педагогов лицея.