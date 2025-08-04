В Свердловской области бывший майор полиции, против которого в июле возбудили уголовное дело из-за интимной связи с 15-летней школьницей, «спешно отправился на спецоперацию», не дожидаясь окончания предварительного следствия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских, изначально предавший этот случай огласке.

По мнению представителя потерпевшей девушки, действия экс-полицейского квалифицировали по более мягкой статье, проигнорировав «факт изнасилования». Это позволило мужчине заключить контракт с Минобороны, на что он не имел бы права, получив обвинение в тяжком преступлении, пояснил парламентарий.

Ранее Альшевских получил официальное подтверждение, что бывший полицейский из Алапаевска стал фигурантом дела по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ), максимальное наказание по которой — четыре года лишения свободы. Также в ГУВД Свердловской области депутату отчитались, что майор уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

О «дичайшей истории» совращения несовершеннолетней девушки полицейским в Алапаевске Альшевских рассказал 18 июля со ссылкой на адвоката, представляющего мать потерпевшей.

«В заявлении, поступившем ко мне, расписано, когда правоохранитель познакомился с 15-летней девушкой, где с ней встречался и вступал в интимную связь. Уточняется, что сейчас девушка беременна. Срок уже достаточно большой», — говорилось в посте.

По словам депутата, при попытке привлечь сотрудника органов к ответственности семья девушки «столкнулась с круговой порукой». Альшевских со своей стороны направил запросы руководству ГУВД, Следственного комитета и прокуратуры региона с просьбой начать проверку.

История получила резонанс, и в тот же день, 18 июля, в областном ГУВД заявили об отстранении сотрудника от службы и подготовке его увольнения из МВД «по отрицательным основаниям».

По данным «КП-Екатеринбург», обвиненному в педофилии силовику 39 лет, у него есть жена и дети. С девушкой он познакомился, когда во внерабочее время подрабатывал извозом на своем автомобиле и однажды подвозил ее вместе с подругой. По версии следствия, мужчина знал, что девушка не достигла совершеннолетия, но все равно вступил с ней в интимную связь, обещая уйти из семьи. Однако узнав о ее беременности, полицейский прекратил общение. На момент огласки истории срок беременности близился к четырем месяцам, сообщил адвокат Сергей Самков.