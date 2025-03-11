Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков, находившийся в международном розыске, депортирован из Турции в Россию. В отношении него возобновлено расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю.

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возобновлено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, с 2016 года по 2017 год на территории Приморского края фигурант, фактически управляя деятельностью двух коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов, о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в городе Большом Камне Приморского края.

Как отметили в СК, фигурант мошенническим путем похитил более 53 млн рублей у КГУП «Приморский водоканал».

«Денежные средства являлись платой за якобы выполненную работу. Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению», — сказано в сообщении.

7 марта в аэропорту Стамбула турецкие силовики передали российским правоохранителям россиянина, который скрывался за границей с 2019 года. 10 марта «Ъ» подтвердил, что речь идет о Костюкове.

По данным СК, экс-депутат скрывался от следствия несколько лет и был объявлен в международный розыск.

«Уголовное дело было приостановлено. Тогда же ему было предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.