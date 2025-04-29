Южный окружной военный суд приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам лишения свободы по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища (АВВАУЛ) в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 («Государственная измена»), статьей 205 части 3 пункта «а» («Террористический акт») УК РФ. Первые пять лет Семенов будет отбывать наказание в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Прокурор требовал для него пожизненного заключения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру, в 2022 году Семенов получил российское гражданство, а в апреле 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина получил задание организовать убийство выпускников летного училища, за что ему пообещали 400 тыс. рублей, которые он так и не получил. Также подсудимому сообщили, что после выполнения задания ему необходимо вылететь в Турцию или Египет.

Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари», а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан «Царская Охота», где летчики-выпускники праздновали 20-летие окончания учебного заведения, там находились 77 человек.

В ходе банкета выпускники и их гости не стали употреблять торт и алкоголь, так как у некоторых из них возникли различные подозрения. Экспертиза подтвердила, что спиртные напитки и торт были отравлены. Личность злоумышленника оперативно установили. Мужчина был задержан. Свою вину в суде он признал в полном объеме. Прокуратура намерена обжаловать приговор.