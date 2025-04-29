Южный окружной военный суд приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам лишения свободы по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища (АВВАУЛ) в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 («Государственная измена»), статьей 205 части 3 пункта «а» («Террористический акт») УК РФ. Первые пять лет Семенов будет отбывать наказание в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Прокурор требовал для него пожизненного заключения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру, в 2022 году Семенов получил российское гражданство, а в апреле 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина получил задание организовать убийство выпускников летного училища, за что ему пообещали 400 тыс. рублей, которые он так и не получил. Также подсудимому сообщили, что после выполнения задания ему необходимо вылететь в Турцию или Египет.
В ходе банкета выпускники и их гости не стали употреблять торт и алкоголь, так как у некоторых из них возникли различные подозрения. Экспертиза подтвердила, что спиртные напитки и торт были отравлены. Личность злоумышленника оперативно установили. Мужчина был задержан. Свою вину в суде он признал в полном объеме. Прокуратура намерена обжаловать приговор.