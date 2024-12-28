Священник Екатеринбургской епархии Даниил Сидоров, которого подозревают в попытке изнасилования девушки, отправился в зону боевых действий на Украину. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить — и получил прощение у оскорбленных им людей», — пояснил митрополит.

Он уточнил, что Сидоров уже приступил к «служению Родине и ее защите» в роли рядового десантно-штурмового взвода. По его словам, иерей не будет «отсиживаться в штабе», а «плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд» на поле боя.

«В соответствии с порядком, определенным Президентом, и по велению своей совести, он отбыл на место несения военной службы. И я в молитвах предаю его в руки Милосердного Господа», — заключил Кульберг.

Дело Сидорова

Инцидент произошел 10 ноября. По версии следствия, Сидоров преследовал 19-летнюю девушку, которая возвращалась домой с концерта. В разговоре с E1.ru она рассказывала, что иерей схватил ее возле входа в подъезд, не давая пройти внутрь, повалил на землю, держал за волосы и при этом мастурбировал.

Мама девушки услышала в трубку крики и выбежала на улицу, после чего Сидоров убежал. Нападение зафиксировала установленная на подъезде камера — ролик разлетелся по соцсетям и СМИ. Также полиция изучила записи с камер поблизости и увидела, как мужчина преследовал потерпевшую.

В отношении Сидорова было возбуждено уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера (ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК). 25 ноября Сидорова задержали, в тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий — общения с потерпевшей по телефону и интернету. Церковный суд сразу же уволил Сидорова.

В декабре в деле Сидорова появился еще один эпизод — о нападении с его стороны сообщила 38-летняя женщина. Источник E1.ru утверждал, что Сидоров подошел к потерпевшей на улице, стал ее трогать и пытался «в штаны залезть».

Инцидент произошел около дома потерпевшей. Она отбилась и убежала, но в полицию заявлять не стала. В декабре женщина увидела новости о Сидорове и обратилась в правоохранительные органы.