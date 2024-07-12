Симферопольский районный суд республики Крым приговорил Игоря Малева, обвиняемого в гибели журналистки Светланы Бабаевой, к одному году исправительных работ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Адвокат подсудимого после оглашения приговора заявил, что «он принимается в том виде, в котором он есть», поэтому обжалован не будет. Он также добавил, что его подзащитный «принял бы приговор в любом виде».

Светлане Бабаевой было 50 лет. С 2004 по 2006 год она возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании, с 2008 по 2012 год была шеф-редактором корпункта агентства в США. В 2013 году Бабаева стала главным редактором издания «Газета.ru», а в 2016 году заняла пост советника медиахолдинга «Россия сегодня». С 2019 года она возглавляла подразделение «России сегодня» в Симферополе.

Бабаева погибла 28 октября 2022 года в результате несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне в Крыму. В «России сегодня» тогда сообщили, что инцидент произошел в момент, когда на полигоне проводились занятия по военно-спортивной стрельбе, журналистка погибла от «шальной пули».

Позднее муж журналистки Евшений Двоскин уточнил, что она погибла от отрикошетившей пули, выпущенной другим человеком. «Это была не ее ошибка, стреляла не она, стрелял другой человек. Одного из этих мы уже нашли, сейчас через некоторое время, дай бог, найдем непосредственно стрелка», — говорил он на церемонии прощания на Троекуровском кладбище.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, отмечал, что отрикошетившая пуля попала журналистке в голову, когда та находилась в положении лежа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.

17 февраля 2024 года Двоскин сообщил, что в уголовном деле о гибели Бабаевой появился обвиняемый — Игорь Малев, ему было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

На заседании по делу о гибели Бабаевой, которое проходило накануне, 11 июня, прокурор запросил для Малева 1 год и 9 месяцев исправительных работ.

Обвинение обосновало это отсутствием отягчающих обстоятельств и тем, что Малев до этого никогда не привлекался к ответственности. Он также добавил, что среди смягчающих обстоятельств — признание подсудимым вины, его раскаяние, положительные характеристики с места работы, а также находящийся на иждивении у Малева несовершеннолетний ребенок.