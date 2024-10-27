Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительственные силы пытались остановить его машину, выстрелив по ней около 14 раз. В республике против политика возбуждено дело об изнасиловании несовершеннолетней.

Как пишет La Jornada, руководивший Боливией в 2006 — 2019 годах Моралес сообщил, что в городе Кочабамба «люди в капюшонах» обстреляли его автомобиль и ранили водителя. По его мнению, это было спланированное покушение, якобы организованное действующим главой государства Луисом Альберто Арсе Катакорой, который «разрушил Боливию» и теперь «хочет покончить» со своим предшественником.

На видео, которое Моралес опубликовал в соцсетях, заметно несколько пулевых отверстий в лобовом стекле автомобиля. Водитель ранен, а женщина в салоне просит пригнуться и «поторопиться». «Такой была попытка задержания по указанию правительства», — заявил экс-президент Боливии.

Знакомый Моралеса сообщил AFP, что у них есть запись, на которой видно, что вскоре после инцидента улетает вертолет с шестью людьми на борту. Источник заявил, что не знает, были ли это силовики, но выразил уверенность в их «попытке убить Эво Моралеса».

Бывший руководитель республики находится под следствием по делу об изнасиловании и жестоком обращении с несовершеннолетней. По версии следствия, девушка была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет и родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится экс-президент. Моралес отрицает обвинения в свой адрес.

Ранее прокуратура объявила о планах арестовать Моралеса. После этого сторонники политика заблокировали ключевые автомагистрали страны, что привело к росту цен на товары первой необходимости в разных городах.

В ответ власти Боливии сменили военное руководство. 25 октября для разгона протестующих было задействовано более 70 тыс. полицейских. По официальным данным, в результате столкновений пострадали 14 силовиков, были задержаны 44 человека, а ущерб от действий протестующих составил почти 1 млрд долларов.

Эксперты связывают кризис в стране с ожесточенной борьбой перед выборами президента, которые пройдут в августе 2025 года. Моралес ушел со своего поста в 2019-м на фоне массовых протестов, назвав произошедшее переворотом.