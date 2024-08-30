Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, которого обвиняют в получении крупной взятки, на суде заявил, что хочет отправиться в зону военной операции, сообщает РИА Новости.

«С учетом своей активной гражданской позиции <…> понимаю, что следствие может продлиться месяцы, может быть и годы… я просил бы следствие согласовать со мной заключение контракта для отправки меня в зону специальной военной операции», — сказал он.

По словам Воронова, он владеет многими видами оружия, рукопашным боем, и у него отличное здоровье. Бывший глава города отметил, что его просьба не является желанием уйти от ответственности по уголовному делу. Он также подчеркнул, что желание попасть в зону боевых действий у него было с самого начала СВО, но не вышло из-за рабочей деятельности.

Накануне Басманный райсуд подлил арест Воронову до 1 декабря.

Андрей Воронов в 2018—2020 годах в качестве вице-губернатора ЯНАО курировал строительную отрасль. Должность мэра он занимал с октября 2020 года по 28 июня 2024-го, после подал в отставку. 3 июля Воронов выл арсетован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), мэром Нового Уренгоя избрали Антона Колодина.

Согласно версии следствия, Воронов, будучи н вице-губернатором ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.

Суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектсервис» Григория Нака, главу проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Они обвиняются в даче взятки.

Позже РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что причастность бывшего главы Нового Уренгоя и других фигурантов по делу о взятке подтверждается показаниями свидетелей.