Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, который уехал в зону боевых действий на Украине после того, как на него завели дело по статье о мошенничестве, был награжден орденом Мужества. Об этом сам Абушаев рассказал в своем телеграм-канале.

«Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо!» — написал Абушаев.

Что стало поводом для его награждения, он не сказал. Минобороны России о вручении Абушаеву ордена также не сообщало.

В марте 2023 года на Абушаева завели по статьям о мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ч. 4 ст. 159 и ст. 289 УК). По версии следствия, в период, когда Абушаев был главой Надеждинского района Приморского края, он и еще два его соучастника предоставили инвалиду и ветерану труда два земельных участка на полуострове Де-Фриз и в поселке Ключевой общей площадью более 3 га в фиктивную собственность. Рыночная стоимость участков составила 54 млн руб. После эта землю переоформили на третьих лиц, разделили на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению», пояснили в СК.

По второму эпизоду обвинения, Абушаев через доверенных лиц участвовал в управлении деятельности коммерческой организации, предоставляющей в аренду торговые площади вопреки запрету, установленному законом.

Абушаев был заочно арестован и отправлен в федеральный розыск, но в апреле 2023 года мэр заявил, что находится в зоне боевых действий на Украине. В телеграм-канале он опубликовал видео, в котором заявил, что «решение приехать на Украину он принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных». После этого суд Приморья отменил постановление о его аресте.