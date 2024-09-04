Следователи частично прекратили уголовное преследование одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и бывшего борца вольного стиля — Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо и попытке его убийства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, СК прекратил производство по эпизоду с похищением (по ст. 126 УК). Такое решение было принято в связи с истечением срока давности. При этом уголовное преследование по факту покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) продолжается. Тархан Эльдукаев по-прежнему находится под стражей.

Защита обвиняемого намерена добиваться полного закрытия дела, поскольку и по статье о покушении срок давности тоже истек. Сам Эльдукаев 2 сентября направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования для заключения контракта с Минобороны и участия в боевых действия на Украине, утверждают источники «Коммерсанта».

Экс-борец намерен отправиться в зону военной операции с отрядом из двух десятков родственников и знакомых. Эльдукаев указал, что их надо будет только вооружить, а экипировкой подразделение он обеспечит сам.

Удерживали в ресторане, избивали и угрожали убить

Тельман Исмаилов привез Авраама Руссо в Москву и поначалу финансировал его концертную деятельность. Позднее певец решил отделиться от него и начать свою сольную карьеру, на фоне чего между ними произошел конфликт.

Покушение на Руссо было совершено в январе 2004 года. По версии следствия, Исмаилов пригласил певца поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате. В служебном кабинете Исмаилов совместно с Тарханом Эльдукаевым и другими людьми из окружения бизнесмена отобрали у потерпевшего телефон и избили его, а также угрожали убить ножом.

После этого Руссо насильно увезли в загородный дом в Подмосковье. От певца требовали отменить все концерты и заключить контракт на условиях Исмаилова. Спустя день, после того как артист согласился на эти условия, его отпустили.

По делу о похищении были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов. Им назначили шесть, пять и семь лет заключения соответственно, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Покушение на убийство

В 2006 году машину с певцом обстреляли. Руссо получил ранения, а водитель погиб. По делу о покушении на убийство были признаны виновными Алексей Трясников и Виталий Джура — они получили 12 и девять лет колонии соответственно. По версии следствия, заказчиком преступления был Исмаилов, а исполнителей покушения ему помогал подобрать Эльдукаев.

«Коммерсантъ» пишет, что на певца напали из-за того, что он ушел от своего продюсера Исмаилова к Иосифу Пригожину. Поймать Исмаилова силовикам так и не удалось — он объявлен в розыск. Об обоих эпизодах Авраам Руссо рассказал правоохранительным органам только спустя 14 лет после произошедшего.