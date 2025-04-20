Адвокат Константин Скрыпник, обвиняемый в попытке хищения площадей торгового центра «Галерея Водолей» на юго-востоке Москвы, отправился в зону военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Симоновский суд столицы, где рассматривается дело.

Рассмотрение судебного дела Скрыпника приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны, сообщили в суде. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что адвокат уже убыл в подразделение для выполнения боевых задач. Других подробностей он не привел.

Как писал «Коммерсантъ», Скрыпник фигурирует в нескольких уголовных делах, одно из которых связано с ТЦ «Галерея Водолей». По версии следствия, в 2016 году адвокат разработал план по захвату помещений торгового центра, принадлежащего семье кинопродюсера Юрия Глоцера. Их стоимость оценивалась в $30 млн.

Для исполнения задуманного Скрыпник привлек своих знакомых. В частности, бизнесмен Глеб Привалов по поддельной договоренности, якобы выданной собственником ТЦ ООО «Югра Лтд», мог распоряжаться площадями ТЦ. Из других липовых документов следовало, что Скрыпник якобы приобрел часть «Галереи Водолей» и внес на счет «Югры» задаток в размере 165,6 млн рублей. Поручителем сделки, согласно изготовленным фигурантами бумагам, выступил отставной капитан ФСБ Андрей Чуманов.

Отдельный пункт «договора» гласил, что все возникающие между сторонами вопросы должны решаться в Гудермесском горсуде Чечни. В мае 2016 года Скрыпник и Чуманов подали в эту судебную инстанцию иски о том, что владельцы ТЦ якобы не выполнили условия сделки и должны выплатить неустойку в размере почти 2 млрд рублей. Суд признал требования законными и наложил арест на «Галерею Водолей».

Летом 2016 года представители Юрия Глоцера обратились в правоохранительные органы. С июля 2020 года Скрыпник находился в розыске, в 2022-м его задержали в Москве и арестовали. Позже ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Свою вину адвокат не признал.