Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону прекратил дело 71-летнего украинца Виктора Демченко, которого обвиняли в шпионаже и подготовке терактов. Из карточки суда следует, что Демченко умер. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что пожилой мужчина скончался от инсульта в тюремной больнице 31 декабря 2023 года.

Демченко обвиняли в шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия или боеприпасов. Смерть подсудимого считается «нереабилитирующим основанием» для прекращения дела, напомнила собеседница ТАСС.

По делу Демченко состоялось семь судебных заседаний по существу, следующее планировалось провести 25 февраля. Процесс начался в конце сентября 2023 года и проходил в закрытом режиме, поскольку материалы было решено засекретить.

По словам источника ТАСС, на время судебного слушания Демченко поместили в ростовский СИЗО-1. В 20-х числах декабря мужчину экстренно госпитализировали. В центральной городской больнице ему диагностировали инсульт и оказали первую помощь, а потом перевели «для дальнейшего лечения в специализированную больницу №19 ГУФСИН по Ростовской области». В тюремной больнице Демченко умер через несколько дней после перевода.

«Коммерсантъ» пишет, что Виктор Демченко родился в 1952 году в городе Моспино. С 2014 года этот населенный пункт входит в состав ДНР.