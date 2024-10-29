Краснодарский краевой суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего главу Федерации карате Украины Сергея Денисенко, признанного виновным в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно приговору, первые пять лет Денисенко должен провести в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы на один год девять месяцев. Кроме того, с подсудимого взыскано 5 млн рублей в пользу отца Ржицкого в качестве компенсации морального вреда.

Прокуратура запрашивала для Денисенко такой же срок — максимально возможный по этому делу. Оно рассматривалось в закрытом режиме. Денисенко вменялись убийство по найму (п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК), незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и госизмена (ст. 275 УК).

В своем последнем слове перед вынесением приговора Денисенко заявил, что напал на Ржицкого под давлением сотрудников украинских спецслужб, и раскаялся перед семьей убитого подводника. По словам Денисенко, он опасался за безопасность своего старшего сына, который служит в одной из российских госструктур. Мужчина также отметил, что ему исполнилось 66 лет, и в случае длительного срока заключения он навсегда разлучится со своим малолетним сыном, который живет в Швейцарии.

Изначально Денисенко отрицал связь с украинскими спецслужбами, утверждая, что убил Ржицкого за то, что тот якобы «стрелял ракетами по украинским городам». Позже Денисенко признал вину и назвал следствию организаторов преступления, которые находятся за пределами России, писал «Ъ».

Станислав Ржицкий был убит 10 июля 2023 года во время утренней пробежки в краснодарском парке «Затон». Он получил четыре пулевых ранения в грудь и спину и умер на месте. Стрелявший скрылся. Телеграм-каналы писали, что Ржицкого могли выследить по беговому трекеру Strava, где он выкладывал свои маршруты.

Сергея Денисенко задержали на следующий день после убийства бывшего подводника. По данным СК, у Денисенко обнаружили пистолет с глушителем, из которого предположительно был застрелен Ржицкий.

По версии обвинения, Денисенко, «обладающий хорошей физической подготовкой, навыками стрельбы из огнестрельного оружия и боевых единоборств», в октябре 2022 года получил задание убить Ржицкого. Приехав в Краснодар, мужчина организовал слежку за офицером и получил «от сообщников» пистолет с глушителем. В марте 2023 года Денисенко получил российский паспорт. По данным суда, при покушении он не менее восьми раз выстрелил в Ржицкого, а затем попытался уехать из страны.

По версии обвинения, представители украинских спецслужб завербовали Денисенко «с целью запугивания и деморализации российских военнослужащих» и поручили ему убить Ржицкого за его служебную деятельность. Украинская разведка считает, что Ржицкий командовал подлодкой «Краснодар» во время обстрелов Винницы с моря в июле 2022 года. Офицер также был внесен в базу «Миротворец» как предполагаемый участник военной операции на Украине. Отец и друзья погибшего утверждали, что он уволился со службы в 2021 году и не участвовал в военных действиях. На момент гибели Ржицкий работал замначальника отдела по мобилизационной работе в мэрии Краснодара.