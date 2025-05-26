Правоохранительные органы Армении задержали объявленного в розыск в России казанского активиста Марка Серова. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале самого Серова.

Как сообщается, молодой человек вместе с подругой 10 мая поехал в Армению из Тбилиси, и на границе был задержан, после чего его доставили в местный отдел полиции. Причиной задержания, как указано в канале, который репостит Серов, стало то, что в России активист объявлен в розыск по уголовной статье за некое «антивоенное граффити» и негативные высказывания о президенте Владимире Путине. Пока с Серова взята подписка о невыезде, уточняется в канале.

«Вот уже две недели Марк вынужден находиться в Ереване, искать жилье, обеспечивать бытовые траты. Марк пытается найти временную работу, однако пока этого сделать не удалось, а средства у него заканчиваются», — говорится в сообщении. Сам Серов рассказал дружественному телеграм-каналу, что в полиции ему предложили обратиться с заявлением в МВД Армении, податься на политическое убежище, либо по собственному желанию вернуться в России, что, как отметил активист, невозможно априори: «только если меня выкрадут россияне, а это из разряда баек или легенд».

В телеграм-канале, который репостит Серов, говорится, что Армения не выдает людей, которые преследуются в РФ по политическим мотивам. Однако соблюдает договор о правовом сотрудничестве, который был заключен в 1993 году между армянской и российской прокуратурами. В статье первой этого договора сказано, что стороны также обязуются оказывать друг другу помощь в розыске лиц, совершивших преступления, и их выдаче.

Марк Серов, судя по его собственным словам, 12 лет состоял в партии «Гражданская инициатива», основанной бывшим министром экономики РФ Андреем Нечаевым. Именно от этой партии на прошлых президентских выборах выдвигался снятый впоследствии с предвыборной гонки политик Борис Надеждин. В 2023 году Серов зарегистрировал в Казани отделение «Гражданской инициативы».

В 2022 году у Серова проходили обыски, однако тогда не уточнялось, с чем это было связано. В апреле 2023 года домой к Серову снова пришли силовики. Причиной стали граффити на тему боевых действий на Украине. Тогда же против активиста было возбуждено уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти. В мае того же года Серов покинул Россию и переехал в Грузию. В РФ тем временем его объявили в федеральный розыск.

В социальных сетях Серова множество фотографий и постов, в которых он критикует руководство РФ. В одном из постов от 2024 года Серов агитирует своих подписчиков собирать донаты для ВСУ, а также призывает их к терроризму в России и Беларуси. В Грузии Серов принимал участие в беспорядках, вспыхнувших после парламентских выборов в 2024 году. На видео, опубликованном активистом, он запечатлен на фоне пылающих баррикад. «Протест до трех утра — мой новый рекорд», — написал Серов под видео. Также активист не скрывает своих симпатий к неонацистским формированиям «Азов»* и «РДК»*.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ