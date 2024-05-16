Продажа сим-карт россиянам по биометрии вряд ли поможет борьбе с серым рынком, при этом «риск утечки чувствительных данных существенно повысится». Эксперты в беседе с RTVI оценили одну из возможных мер ужесточения порядка продажи россиянам сим-карт, которые по данным «Коммерсанта», обсуждают ФСБ и Минцифры.

По информации источников издания, для борьбы с серым рынком сим-карт рассматриваются три варианта новых требований при покупке: по биометрии; только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России»; с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи), где в электронной форме будет подписываться договор.

Могут ли россиян заставить сдавать биометрию?

На данный момент сбор биометрических данных не является обязательным требованием. Это лишь один из доступных вариантов, который человек может выбрать по своему желанию. Однако россиян могут обязать сдавать биометрию при покупке сим-карт, если будет введен соответствующий федеральный закон, сказал партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.

По его словам, самый простой способ получить биометрические данные — сделать фотографию. Однако существуют и более сложные методы. Сложность мер, которые будут принимать операторы, будет зависеть от требований, установленных в законе.

«Надо будет либо обеспечить операторов фотоаппаратами, что достаточно легко и дешево, либо надо будет какие-то специальные приложения разрабатывать и обеспечивать специальную систему шифровки и сохранения этих данных», — полагает собеседник RTVI.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин счел публикацию о возможной продаже сим-карт по обязательной биометрии «выдуманной историей».

По его мнению, никто не собирается заставлять россиян сдавать биометрию при покупке сим-карт, потому что это нарушает сразу несколько законов.

«Изменить законодательство, даже если кто-то захочет это сделать, практически невозможно очень быстро. То есть, если президент, ФСБ, кто угодно захотят это сделать, на это уйдет минимум год», — считает он.

Эксперт отметил, что у некоторых операторов уже сегодня можно покупать сим-карты, используя биометрию, но только если человек сам этого захочет. «Это дополнительный способ, не более того», — пояснил Муртазин.

Он добавил, что в России законодательство устроено таким образом, что с помощью паспорта любой гражданин может осуществлять любые действия. «Никакие дополнительные документы к паспорту не нужны», — сказал эксперт.

«Цифровая копия личности»: есть ли риск утечек?

Биометрические данные могут быть похищены так же, как и любые другие данные, отметил Юрий Брисов. Он напомнил, что по закону операторы несут ответственность за сохранность персональных данных, включая номер телефона, ФИО, дату рождения.

«Однако мы видим, что эти данные постоянно утекают, причем источниками утечек зачастую бывают банки и какие-то госучреждения, то есть те агенты обработки данных, на которых, как правило, принято возлагать повышенные стандарты ответственности», — считает партнер Digital & Analogue.

Он предупредил, что утечка биометрических данных может быть гораздо более серьезной проблемой, чем утечка обычных персональных данных. Поэтому биометрические данные требуют особенно тщательной защиты и сохранности.

По словам Брисова, если злоумышленник получит доступ к биометрическим данным, ФИО, номерам паспорта и телефона, а также к дате рождения человека, то он может совершить преступление, которое эксперт назвал «преступлением кражи личности».

Эти данные позволяют с помощью современных технологий создать цифровую копию личности и дальше регистрироваться на любых сайтах, порталах, банках и так далее. То есть совершать огромное количество различных операций под видом личности, у которой эти данные были украдены», — пояснил он.

К чему может привести продажа сим-карт по биометрии?

Собеседники RTVI сомневаются, что продажа сим-карт по биометрии поможет борьбе с «серым» рынком сим-карт. Эльдар Муртазин подчеркнул, что на сегодняшний день нет «серых» сим-карт, так как все активные сим-карты в сетях имеют достоверные паспортные данные.

Единственный «неправильный» вариант сим-карты — это когда кто-то оформил ее на себя и передал третьему лицу.

«Тут возникает вопрос о том, что у нас нет ответственности за это, никакого штрафа для частного лица. Есть люди, на которых оформлено 10 тысяч сим-карт, они работают по всей России. Никакой меры наказания к таким людям не применяется. Это будет исправляться, но в данный момент все устроено именно так», — сказал аналитик.

Юрий Брисов также подчеркнул, что злоумышленники могут отправлять за сим-картами других людей, которые будут оформлять их на свои паспорта. Теоретически они могут использовать такой же подход и с биометрическими тестами.

«То есть предотвратить какую-то реальную угрозу или безопасность страны эта мера вряд ли поможет. А вот риск утечки очень важных, чувствительных данных существенно повысится», — заключил эксперт.

Он предположил, что такая мера может затруднить оборот сим-карт на рынке операторов и ограничить услуги, такие как предоставление номеров туристам или временных номеров для тех, кто переезжает, меняет свой номер или просто хочет попробовать услуги другого оператора.