Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Министерство цифрового развития обсуждают ужесточение порядка продажи россиянам сим-карт, сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники. Среди обсуждаемых мер — обязательность биометрии, использование цифровой подписи и ограничение точек продаж.

Один из источников, близких к операторам связи, рассказал, что для борьбы с серым рынком сим-карт рассматриваются три варианта новых требований при покупке:

по биометрии;

только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России»;

с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор.

Эту информацию подтвердил еще один источник издания, знакомый с ситуацией.

В настоящее время сим-карты можно приобрести в салонах операторов, на их сайтах и у дилеров — посредников, которые заключают договоры на продажу, напоминает «Ъ». По разным оценкам, дилеры обеспечивают операторам 35-70% продаж.

В апреле Минцифры опубликовало проект поправок к законам «О связи» и «О биометрии», в котором предлагалось ужесточить требования к обороту и условиям использования сим-карт для иностранцев. В Минцифры и ФСБ на запрос о комментариях не ответили, в «Почте России» от комментариев отказались.

Один из источников «Ъ» предупредил, что расходы операторов вырастут, если по новым требованиям абоненты будут обязаны сдавать биометрию. Редактор профильного телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин выразил мнение, что дополнительные траты на оборудование для биометрической верификации будут на уровне «пары миллиардов рублей на каждого игрока».

Тем не менее аналитик телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко полагает, что полностью очистить рынок от серых сим-карт все равно не получится, хотя сокращение их доли «неизбежно».

«В зависимости от степени жесткости регулирования эта доля окажется небольшой или совсем небольшой. Можно также предположить, что вырастет число россиян, которые не захотят сдавать биометрию, а будут искать обходные пути», — считает Бойко.

С начала августа Роскомнадзор стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными, сообщали «Ведомости». Издание отмечало, ссылаясь на собеседников в двух операторах, что абонентам дается 15 дней на актуализацию информации о себе на «Госуслугах», через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае номер подлежит блокировке в соответствии с положениями закона «О связи».