Силовики пришли в дом госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова с обысками, сообщили источники ТАСС и РИА «Новости». По их информации, 69-летнего чиновника задержали в рамках уголовного дела о хищениях и незаконной приватизации госпредприятия. По информации Mash Gor, следственные мероприятия проходят по 50 адресам, связанным с Магомедовым. Известно, что он занимает нынешнюю должность около четырех лет, а в 1991—2005 г. работал гендиректором «Дагнефтепродукта». Тогда предприятие принадлежало государству, однако в 2005-м его приватизировали. Что известно о задержании Магомедова — в материале RTVI.

Уголовное дело и обыск

О задержании госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова источники ТАСС сообщили 25 июня. По их информации, в рамках возбужденного уголовного дела о незаконной приватизации «Дагнефтепродукта» состоялись обыски по нескольким адресам, связанным с чиновником. Сначала силовики наведались к нему домой, затем провели следственные мероприятия в его кабинете в здании администрации главы и правительства республики. В мэрии Махачкалы агентству рассказали, что обыски прошли также в двух ведомствах городской администрации. Речь идет об управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений столицы Дагестана.

«Магомедов и некоторые близкие к нему люди задержаны», — подтвердил источник РИА «Новости».

Как уточнил Telegram-канал Mash Gor, силовики посетили примерно 50 адресов, связанным с чиновником.

«Операция может быть связана с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы» и легализации доходов от ее деятельности — имущество подлежит конфискации», — уточнили журналисты.

Телеграм-канал «Спросите у Расула» утверждает, в деле пока нет фигурантов.

«Учитывая, что приватизация произошла более 20-25 лет назад, а также российскую практику по подобным делам, Магомед-Султана Магомедова, скорее всего, допросят и отпустят. Однако всё его имущество, безусловно, изымут», — пишут авторы канала.

Что говорят в администрации Дагестана

Информацию о следственных действиях в отношении Магомедова прокомментировали в пресс-службе администрации главы Дагестана.

«Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе», — уточнили там.

В администрации главы республики добавили, что оказывают всестороннюю помощь в проведении объективных расследований силовикам. Ответственные структуры проинформируют общественность по мере поступления данных, подчеркнули в пресс-службе. Журналистов и блогеров в администрации руководства Дагестана попросили не делать выводы из происходящего и не транслировать информацию, не имеющую официального подтверждения.

В Главном управлении СК по республике, в региональной прокуратуре и МВД задержание Магомедова пока не комментировали. Глава Дагестана Сергей Меликов также не высказывался на тему задержания чиновника.

Что известно о Магомед-Султане Магомедове

Магомед-Султан Магомедов родился 7 июля 1955 года в Махачкале. Должность госсекретаря он занял в 2021-м, в 2010-2013 гг. был председателем Народного собрания Республики Дагестан.

Окончив истфак Дагестанского государственного университета, Магомедов в 1974 г. начал трудовой путь на мебельной фабрике «Каспий». С 1975-го он работал оператором, затем начальником АЗС, после добился повышения до замглавы Махачкалинской распределительной нефтебазы. Перед распадом Советского Союза, в 1989 г. Магомедова назначили директором Махачкалинского предприятия по обеспечению нефтепродуктами.

Спустя два года он стал гендиректором госкомпании «Дагнефтепродукт». В 2005 году компания стала частной, Магомедов при этом сохранил свой пост. На протяжении семи созывов Магомедов избирался депутатом Народного собрания республики, с 24 марта 2010-го по 7 февраля 2013-го возглавлял его.

Госсекретарем Дагестана Магомедов стал 22 ноября 2021 г. Чиновник носит звание «Почетный работник нефтеснабжения РСФСР», награжден медалью «За трудовую доблесть» и орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Помимо прочего, Магомедов основал в 1991 г. футбольный клуб «Анжи». В составе махачкалинцев в разные годы выступали звезды мирового футбола — Роберто Карлос, Самюэль Это’О, а также ведущие российские игроки.

Как сообщили источники Telegram-канала Shot, всю принадлежащую чиновнику и членам его семьи недвижимость могут конфисковать.

«Ранее Магомедова уже ловили на сокрытии своего имущества. В 2017 г., когда тот был депутатом Народного собрания РД, у него обнаружили тайную квартирку за 95 млн в Москве. Она была записана на его супругу и никак не фигурировала в сведениях о доходах», — уточнили авторы статьи.

Родственникам Магомедова по-прежнему принадлежат доли в компании «Дагнефтепродукт», в том числе его сыну Магомеду Магомедову — экс-форварду «Анжи» и депутату парламента Дагестана.