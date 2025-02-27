Международный гроссмейстер, десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны»,— сказал он.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в беседе с РИА Новости также отметил, что смерть Спасского «это очень большая утрата для всего шахматного мира».

«Борис Васильевич жил в Москве, я находился на связи с его близкими, они мне недавно позвонили и сообщили об этом. Все блестящие эпитеты, которые можно сейчас сказать, — это все про него. Десятый чемпион мира, и я знал его, скажем так, не по книжкам. С ним всегда было интересно общаться. Он был очень интересный рассказчик, и сейчас тяжело говорить об его уходе», — рассказал он.

О причинах смерти шахматиста не сообщается.

Борис Спасский — заслуженный мастер спорта СССР (1965), двукратный обладатель шахматного «Оскара» (1968, 1969). Он был награжден орденом «Знак Почета» (1968) и медалью «За трудовую доблесть», а также отмечен Почетной грамотой президента России (2017).

В 1969 году Спасский завоевал титул чемпиона мира, победив в матче в Москве Тиграна Петросяна. В 1972 году он не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике.

В 2021 году Спасский был отмечен Золотым знаком Федерации шахмат России.