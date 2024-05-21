Накануне на сайте РЖД появились билеты на «Ласточку Премиум» из Москвы до Анапы по цене от 87 до 96 тысяч рублей. Поезд отправится с Казанского вокзала в 10:40 9 июня и будет в пути чуть больше 21 часа. В разговоре с «Инфо24» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что такая цена — это «очень-очень дорого, но спрос на него [билет], конечно, найдется».

«Абсолютное большинство билетов в Анапу, Краснодар и Сочи стоит в разы меньше. Таких билетов [по 87 тысяч рублей] практически нет. В основном билеты в Анапу стоят от 6 до 10 тысяч рублей», — пояснил Барзыкин.

Как поясняет издание, «Премиумом» считается поезд «повышенной комфортности, так как в вагонах есть кондиционеры, экологические туалеты, телевизоры и розетки». Кроме того, пассажирам предоставляется отделение для багажа и доступ в бар. Ранее Барзыкин говорил RTVI, что в последнее время популярностью у россиян стали пользоваться железнодорожные туры, которые уже четвертый год подряд по традиции стартуют в мае. «Популярны, прежде всего, туры на Северный Кавказ, а всего их 25 по стране, если быть точным. Ночью едешь, а днем на экскурсии — очень удобно так выезжать с семьей или компанией», — пояснял вице-президент РСТ.

Перед покупкой билета придется подумать и о проживании — согласно данным онлайн-сервиса бронирования «Суточно.ру», исследование которого поступило в распоряжение «Ленты.ру», Анапа входит в топ самых дорогих отечественных курортов — жилье там обойдется в среднем в 4 тысячи рублей в сутки. Также в рейтинг вошли Сочи, Геленджик, Ялта и Лазаревское на Черном море — там проживание будет стоить от 4,4 тысяч рублей до 5,7 тысяч рублей. Еще менее бюджетными станут курорты каспийского побережья — аренда в Светлогорске и Зеленоградске будет стоить от 5,7 до 6,6 тысяч рублей.

Ейск, Витязево и Новороссийск, напротив, вошли в топ российских курортов с самой дешевой посуточной арендой жилья летом. Так, например, в Ейске арендовать жилье можно за 3,1 тысячи рублей за одни сутки, а в Витязево и Новороссийске — за 3,9 тысячи рублей.

В среднем траты россиян на отдых на отечественных курортах увеличились на 10% год к году: если раньше можно было забронировать жилье на восемь дней и заплатить за него около 35,9 тысяч, то теперь стоимость проживания может составить около 39,7 тысяч рублей.

В целом в 2024 году спрос на путешествия как внутри страны, так и за рубеж, по данным авиабронирований, вырос до 40%. Россияне стали более активно покупать путевки в Сочи и Анапу, Калининград, Санкт-Петербург. В топ самых популярных направлений также вошли Крым, Алтай, Дагестан и Байкал.

Основным драйвером роста летнего отдыха за пределами России стала Турция. Кроме того, число бронирований путевок россиянами увеличилось в Абхазию и на Мальдивы. Объемы продаж путевок в Египет, Таиланд и ОАЭ оказались сопоставимы с прошлым годом. Как отметили в Anex Tour, рост спроса на поездки за рубеж обусловлен расширением полетной программы и добавлением в ассортимент туроператоров новых стран — Южной Кореи, Бахрейна, Киргизии и других.