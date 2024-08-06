В квартире жилой пятиэтажки на улице Артамонова на западе Москвы произошел взрыв, один человек погиб. РИА Новости со ссылкой на МЧС пишет, что речь идет о «хлопке неизвестного предмета».

В МВД сообщили, что в результате взрыва погиб один мужчина 1962 года рождения. Других пострадавших нет, добпвили в ведомстве.

Телеграм-канал Shot сначала написал, что в многоэтажке взорвался бытовой газ. В МЧС эти данные назвали недостоверными.

Позже Shot опубликовал другую версию произошедшего. По данным канала, один из жителей дома взорвал гранату, сидя на стуле возле кровати. От полученных травм он скончался, сообщает канал.

Shot утверждает, что речь идет о 62-летнем Игоре Алешине, который жил в квартире вместе со своей супругой. На момент вызова экстренных служб, по данным канала, женщины в квартире не было. Телеграм-канал Mash добавил, что Алешин — бывший военный. Как утверждает канал, он страдал от болезни паркинсона, а на прошлой неделе пытался покончить с собой.

ТАСС в оперативных службах подтвердили, что причиной взрыва мог быть суицид.

Телеграм-канал «112» утверждает, что взрывное устройство сработало в одной из квартир на втором этаже. Сейчас эвакуируют весь подъезд, пишет 360.ru. В МЧС отметили, что конструкции дома повреждений не получили — в квартире выбило окна.