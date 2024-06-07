В Польше найден мертвым предприниматель и один из самых богатых граждан республики Ежи Кржановский. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело 54-летнего бизнесмена спасатели обнаружили спустя сутки после его пропажи в Дембинском лесопарке в городе Кросценко-Выжне недалеко от дома погибшего, пишет издание.

Утром 6 июня Кржановский вышел на прогулку и не вернулся. Через несколько часов его родственники обратились в полицию. Началась спасательная операция, в которой участвовали полицейские, пожарные и спецотряды. Также к поискам привлекли дроны и кинологические бригады, пишет Wirtualna Polska.

По данным издания, на первом этапе поиска спасатели обнаружили телефон бизнесмена.

Около часа ночи 7 июня было найдено тело мужчины, рассказал представитель местной полиции Павел Бучинский. По решению прокуратуры труп передали на вскрытие, отметил он. Обстоятельства гибели и причина смерти Кржановского в материале не указыыаются.

«Российская газета» пишет, что причиной гибели бизнесмена мог стать обширный инфаркт.

В начале 1990-ых годов Ежи Кржановский вместе с братом Адамом основал компанию по производству мебели «Новый стиль». За 30 лет фирма стала одним из ведущих мебельных предприятий в регионе, ее товары экспортируются в 70 стран мира. Также компания помогала в обустройстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Польское предприятие производила сидения для трибун стадионов.

В 2023 году выручка компании превысила 300 млн евро. В том же году Ежи Кржановский ушел с поста вице-президента правления. В 2021 году братья Кржановские попали в сотню самых богатых поляков по версии Forbes, заняв 57 строчку рейтинга.