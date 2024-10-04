На юго-востоке США неделю бушевал ураган «Хелен», который называют самым смертоносным и разрушительным с начала века после «Катрины» в 2007 году и «Марии» в 2017-м. Число жертв стихии превысило 200 человек, более 700 тысяч потребителей остаются без электричества. Подробности о последствиях урагана — в материале RTVI.

Ураган «Хелен» обрушился 26 сентября на побережье Мексиканского залива во Флориде, а затем распространился еще на пять штатов ― Джорджию, Северную и Южную Каролину, Вирджинию и Теннесси. Скорость ветра составляла 140 миль в час (около 225 км/ч). По данным Associated Press (АР) на 4 октября, погибли не менее 215 человек, число жертв продолжает расти. Наибольшее число погибших― больше ста ― отмечено в Северной Каролине, сообщает CNN.

The Washington Post (WP) называет ураган «Хелен» одним из самых смертоносных в США «по крайней мере с момента появления современных методов прогнозирования погоды». По оценке издания, с начала XXI века только ураганы «Катрина» и «Мария» обошли «Хелен» по числу жертв: «Мария» унесла жизни 2,9 тысячи человек, «Катрина» ― 1,4 тысячи.

После разгула стихии сотни человек числятся пропавшими без вести. Только в одном округе Банком в Северной Каролине остается неизвестной судьба более 200 жителей. Поиски пропавших осложняются отсутствием телефонной связи и электричества, бригадам спасателей приходится пробираться через гористую местность, пишет АР.

Проблемы также возникают при опознании тел: некоторых погибших находят в сотнях миль от дома без документов, рассказал телеканалу NBC шериф округа Нэш в Северной Каролине Кит Стоун. В таких случаях для установления личности проводится судебно-медицинская экспертиза.

Затопленные больницы и погибший урожай

Губернатор Северной Каролины Рей Купер заявил о «полном разрушении» дорог, мостов и систем водоснабжения в штате, передает АВС News. Восстановление инфраструктуры он оценил в миллиарды долларов.

The New York Times (NYT) описывает последствия урагана на западе Северной Каролины как «историческую катастрофу». Жительница штата в беседе с изданием назвала случившееся «мини-апокалипсисом». Сообщение между городами Северной Каролины отрезано, поскольку многие дороги размыты либо завалены упавшими деревьями и мусором.

В городе Мэрион из-за сильного наводнения, вызванного ураганом «Хелен», приостановил работу завод крупнейшего в США производителя растворов для внутривенного вливания Baxter International. Это привело к перебоям с поставками препаратов по всей стране, пишет WP. В Baxter заявили, что продолжают работать круглосуточно, чтобы свести перебои к минимуму, но больницы уже стараются экономить расходные материалы, отмечает газета.

В городе Ашвилл наводнение парализовало работу больницы Mission Hospital. После шторма канализационная система учреждения оказалась настолько забита, что пациентам и персоналу пришлось справлять нужду в пакеты и ведра, рассказала NBC медсестра больницы. Сотрудники также столкнулись с отсутствием чистой воды и еды. Для доступа к воде около больницы пришлось вырыть колодец.

В том же Ашвилле наводнение фактически уничтожило район искусств Ривер-Артс, который был центром туризма округа Банком. Там находились мастерские художников, пивоварни, магазины и кафе. Теперь многие городские предприятия находятся в руинах, пишет Reuters.

По данным Национальной службы гидрологических прогнозов, уровень воды в реке Ашвилла, разлившейся из-за шторма, достиг 7,6 м, побив рекорд 1895 года. Местные жители сомневаются, что район когда-нибудь сможет вернуть прежний облик.

«Многие наши предприятия только начали восстанавливаться после закрытия во время ковида. Боюсь, по сравнению с этим ковид покажется легкой прогулкой», ― считает исполнительный директор совета по искусству округа Банком Кэти Корнелл.

Из тюрем Северной Каролины в связи с отсутствием воды и электричества эвакуировали 2,8 тыс. заключенных.

В Джорджии ураган нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству. Губернатор штата Брайан Кемп заявил о практически полной потере урожая хлопка и ореха пекана, передает NBC News. Он отметил, что до шторма аграрная экономика была «не в лучшем состоянии, а теперь стала еще хуже».

В Теннесси затопило больницу округа Юникой, персоналу и пациентам пришлось спасаться от наводнения на крыше. Дочь одной из пожилых пациенток рассказала NBC, что эвакуация началась, когда вода из ближайшей реки уже подходила к зданию.

К больнице были направлены надувные лодки и полицейские вертолеты, однако спасательную операцию осложняли сильный ветер и течение. В итоге были задействованы военные вертолеты Black Hawk («Черный ястреб»).

По словам собеседницы NBC, она оказалась в безопасном месте только спустя пять часов. По оценке женщины, до полного затопления крыши больницы оставалось около пяти метров. В самой больницы после эвакуации отметили, что скорость течения реки составляла 140 тыс. галлонов в секунду — «в два раза больше, чем у Ниагарского водопада».

Президент США Джо Байден посетил пострадавшие от урагана штаты и встретился с семьями, чьи дома оказались разрушены. Для помощи пострадавшим выделено $20 млн. После возвращения в Белый дом Байден, отвечая на вопросы репортеров об оказании помощи в зоне шторма, не сразу понял, о чем идет речь, отмечает Newsweek. Затем он заявил, что пострадавшие получают «все, что им нужно», и «очень счастливы, во всех отношениях».

К 6 октября восточного побережья США достигнут крупные волны, вызванные новым ураганом Кирк. По прогнозу Национального центра по наблюдению за ураганами, волны могут вызвать «опасные для жизни условия прибоя и обратного течения», однако прямой угрозы для суши ураган не представляет.