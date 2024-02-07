Зубной протез с золотым креплением, который принадлежал бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, продали на аукционе за £18 тыс. ($22,6 тыс.), передает Sky News со ссылкой на аукционный дом The Cotswold Auction Company.

Аукцион проходил в городе Челтнем (графство Глостершир), изначально лот оценили в £8 тыс. ($10 тыс.). Кто приобрел протез не сообщается.

По данным Sky News, большую часть своей жизни Черчилль страдал от проблем с зубами, несколько он потерял в 20-летнем возрасте. Как отмечает Guardian, для бывшего премьера изготовили около четырех комплектов зубных протезов, и Черчилль всегда носил с собой сразу два. Один из комплектов был похоронен вместе с политиком.

Протез, который был выставлен на аукционе, изготовили, когда Черчиллю было 65 лет. Как сообщает канал, именно с этим комплектом он произнес знаменитую речь 4 июня 1940 года «Мы будем сражаться на пляжах». Это было второе выступление премьер-министра в Палате общин с момента вступления Великобритании во Вторую мировую войну.

По словам директора аукционного дома Лиз Пул, это был один из самых странных лотов, который она продавала. Кроме протеза на аукционе был представлен радиомикрофон, с помощью которого Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны. Его продали за £11,5 тыс. (почти $14,5 тыс.).