Один из задержанных за нападение на экс-футболиста сборной России и тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева признал вину, сообщили «Ленте.ру» в УМВД России по Астраханской области.

По словам подозреваемого, перед дракой он достал баллончик, а его друг — нож, после чего началась потасовка.

«Я раскаиваюсь, вину свою осознаю. Больше такого не повторится», — заявил он.

Нападение на Вадима Евсеева, его ассистента Александра Шмарко и заместителя генерального директора «Ленинградца» произошло около полуночи 18 ноября в Астрахани. Телеграм-канал Baza отмечал, что представители клуба шли из ресторана в отель.

По данным МВД, нападавшие — двое астраханцев 2002 и 2003 годов рождения, один из них находится под следствием за мошеннические действия.

Молодые люди, будучи пьяными, подошли к руководству «Ленинградца» и попросили закурить, но получили отказ. После этого астраханцы начали драку — брызнули перцовым баллончиком в лицо Евсеева, а когда Шмарко попытался задержать нападавших, то достали нож и ударили им ему в лицо.

Сам Евсеев рассказывал «РБК Спорт», что на представителей футбольного клуба напали «без причины».

«Пытались порезать, увернулся, но прыснули перцовым баллончиком. Иду в карету скорой помощи», — говорил он после происшествия.

По словам пресс-секретаря «Ленинградца» Георгия Начкепия, Шмарко получил удар ножом по лицу. Удар прошелся по касательной, указывает Baza.

Утром 18 ноября спортивный директор клуба Денис Гагарин в разговоре с «Матч ТВ» отмечал, что все пострадавшие в Астрахани сотрудники «Ленинградца» покинули больницу и готовятся к вылету в Санкт‑Петербург.

Вадим Евсеев заявил, что чувствует себя «более менее», но его зрение полностью не восстановилось. На вопрос о том, когда он сможет вернуться к тренерской работе, Евсеев ответил: «Посмотрим».

Напавших заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Им может грозить до семи лет лишения свободы по ч.2 ст.213 УК («Хулиганство»).

«Ленинградец» 17 ноября встретился в Астрахани с местным клубом «Волгарь», игра завершилась ничьей (1:1). «Волгарь» выразил поддержку сотрудником петербургского клуба после нападения.

Вадиму Евсееву 48 лет. С 1993 по 1999 год он выступал за «Спартак», с 2000 по 2006 год был игроком «Локомотива». Также Евсеев играл в столичном «Торпедо» и «Локомотиве». В 2004 году он участвовал в чемпионате Европы.

Евсеев возглавил «Ленинградец» в конце сентября 2024 года. Ранее он тренировал «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Текстильщик» и «Факел» в РПЛ.