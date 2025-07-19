Системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 71 дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Из них 24 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, 16 — над Подмосковьем, включая 13, летевших на Москву, 11 — над Брянской, 10 — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой, а один — над Кубанью.

Позднее в ведомстве уточнили, что над Брянской областью сбили еще 12 беспилотников.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате ночной атаки дронов пострадала сотрудница железной дороги, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

По его словам, ночью была отражена «массированная воздушная атака», беспилотники уничтожены в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.

Он отметил, что из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелось несколько частных домов.

В Каменском районе сгорел трансформатор, без света остались пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.

Кроме того, из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда «Адлер — Самара». На станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы, организовано реверсивное движение поездов.

В ростовском городе Донецке «упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар», уточнил Слюсарь.

«Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших. Сейчас пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого», — сообщил врио главы региона.

Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что над ростовским Таганрогом прозвучало от четырех от шести взрывов. Предположительно, это было связано с работой системы ПВО.

В 05:58 мск В РЖД сообщили, что из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, которое было вызвано падением обломков беспилотников, задержано «более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек».

Позднее в РЖД сообщили, что для пассажиров из Воронежа в сторону Москвы назначен дополнительный поезд.

В 08:53 в компании рассказали, что через перегон Лихая — Замчалово были отправлены 10 поездов: «На время восстановления контактной сети поезда пропускаются на тепловозной тяге». Ситуацию взял под контроль глава РЖД Олег Белозеров.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, начиная с вечера 18 июля, системы ПВО перехватили и уничтожили 14 дронов.

Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о двух ночных атаках БПЛА: в результате первой были сбиты 11 БПЛА (об этом он написал в 07:15 мск), второй — сбиты 12 беспилотников (о ней он отчитался в 09:01). Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что за ночь были уничтожены 10 дронов над Думиничским, Перемышльским, Сухиничским и Хвастовичским районами. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что над регионом были сбиты два дрона, пострадавших и разрушений нет. Орловский губернатор Андрей Клычков написал, что за прошедшие сутки над регионом уничтожены 15 вражеских БПЛА, повреждений и пострадавших нет.

По данным Shot, ночью было слышно около восьми взрывов в Нахабино, Зеленограде и Истре, обломки БПЛА были обнаружены в частном секторе Зеленограда. Телеграм-канал также утверждает, что истребитель сбил один из дронов в пригороде подмосковного города Дмитров. Официального подтверждения этим данным нет.