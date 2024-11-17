В некоторых областях Украины вынужденно введен режим экстренных отключений электроснабжения из-за атаки, которой подверглись объекты энергетической инфраструктуры по всей стране, заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко в Facebook*.

По словам министра, происходят взрывы на «объектах генерации и передачи электроэнергии по всей Украине». «Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии», — сообщил чиновник.

Воздушную тревогу утром 17 ноября объявляли по всей стране, включая Киев, Одессу, Николаев, Днепр, Кривой Рог, Винницу, Ровно и Черкасскую область, где, как утверждают местные власти, прогремели взрывы.

Судя по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги действует в стране на протяжении нескольких часов.

Мэр Киева Виталий Кличко и пресс-служба военной администрации украинской столицы сообщили о работе ПВО и падении обломков в нескольких местах. Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что некоторые районы остались без света, а весь городской электротранспорт встал. «По информации николаевского пророссийского сопротивления, ракетный удар привел к вторичной детонации», — передает РИА Новости.

РИА Новости со ссылкой на местные телеграм-каналы пишет о «сериях взрывов» в Харькове, Киеве, Николаеве, Днепропетровске и Павлограде, Черкасской области и на подконтрольных Украине территориях Запорожской области. Кроме того, уточняет агентство, поступают сообщения о взрывах в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях, в Ровно и Мукачево Закарпатской области.

Заместитель главы Винницкой области Наталья Заболотная сообщила о повреждениях объектов критической инфраструктуры региона и отключениях электроснабжения. С аналогичным заявлением выступил глава Волынской области Иван Рудницкий.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об «одной из крупнейших воздушных атак» по инфраструктуре Украины. Российские военкоры и посвященные СВО телеграм-каналы по поступающим с Украины сообщениям делают вывод, что сегодняшний удар оказался «одним из самых массированных» с начала военной операции.

«Поражены объекты по производству техники и вооружения в Киеве. Складские комплексы и портовая инфраструктура пострадала в Одессе. В Николаеве поражен сборочный цех БПЛА. В остальных областях

попадания в пункты временной дислокации и районы сосредоточения ВСУ», — пишет канал Win/Win.

«Поражены энергетические объекты генерации, НПЗ, базы хранения топлива, аэродромы и склады хранения иностранного вооружения. Две трети [Украины] без электричества. По аэродромам до сих пор получаем информацию об эффективности», — утверждает специализирующийся на публикации о воздушных атаках телеграм-канал Ipr 1.

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