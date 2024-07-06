Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет, сообщил 6 июля Первый канал.

«Сегодня пришла печальная новость: не стало Азы Лихитченко», — сказал ведущий в эфире телеканала.

Причина смерти не уточняется.

В сентябре 2023 года Лихитченко госпитализировали с инфарктом. По данным телеграм-канала Baza, Лихитченко провела две недели в реанимации, после чего медики стабилизировали ее состояние и перевели диктора в обычную палату, а затем выписали. Mash пишет, что она страдала хроническими заболеваниями.

Аза Лихитченко родилась 20 ноября 1937 года в Москве. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, ее однокурсниками были актеры Владимир Высоцкий и Валентин Никулин. После окончания учебы Лихитченко вошла в состав труппы Севастопольского русского драматического театра. Сыграв в нескольких фильмах-спектаклях, она ушла на телевидение.

В 1960-х Лихитченко начала работать на Гостелерадио СССР, была диктором Центрального телевидения. Стала одной из первых ведущих информационной программы «Время». Работала диктором до 1993 года.

Лихитченко носила звание народной артистки РСФСР. В 2011 году была награждена орденом Дружбы.