В ночь на 26 февраля гражданские объекты Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских дронов, повреждения получили три здания, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, над регионом сбили 83 беспилотника.

«Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

По данным Кондратьева, в Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного дома в поселке Стрелка.

«В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили», — сказал глава региона.

Также обломки дрона упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка в селе Джигинка под Анапой.

Mash пишет, что «в небе прозвучало больше 40 взрывов» и это, предположительно, одна из самых масштабных атак ВСУ на Туапсе за все время.

В 06:08 SHOT отмечал, что Туапсе находится под атакой уже более 4 часов.

В Минобороны России позже уточнили, что за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 128 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«83 БПЛА над территорией Краснодарского края, 30 БПЛА над территорией Республики Крым, восемь БПЛА над акваторией Азовского моря, пять БПЛА над акваторией Черного моря, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.

Также в 06:31 было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».