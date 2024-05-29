Петрозаводский городской суд арестовал депутата законодательного собрания Карелии Виталия Красулина по уголовному делу о даче взятки, сообщила пресс-служба суда. Красулин — один из самых богатых карельских депутатов.

Как отмечается в пресс-релизе, депутат заксобрания обвиняется в даче крупной взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «б» ч.4 ст.291 УК). Красулину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 27 июля 2024 года.

Имя обвиняемого суд не приводит, однако региональные СМИ пишут, что речь идет именно о 56-летнем Виталии Красулине.

Виталий Красулин — депутат законодательного собрания Карелии, председатель комитета по бюджету и налогам, член комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии. Избирается в Заксобрание Карелии с 2002 года. Член фракции партии «Единая Россия».

В СУ СКР по региону сообщили, что уголовное дело возбуждено и в отношении 36-летнего сына Красулина Артема. По данным следствия, в 2024 году Виталий и Артем Красулины передали оперуполномоченному сотруднику УФСБ по Карелии взятку в виде 200 тыс. рублей в качестве первой части оговоренной суммы взятки в размере 600 тыс. рублей.

Взамен оперуполномоченный должен был предупреждать Красулина о возможных оперативно-разыскных мероприятиях в его отношении, но вместо этого он сообщил о планируемом коррупционном преступлении руководству. В дальнейшем он принял участие в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата.

По данным «Карельской губернии», Красулин плохо себя чувствовал в суде, он сказал жене, что не выдержит и что его водят в наручниках, «как будто он сто человек убил». Также депутат попросил отпустить его сына.

«Товарищ следователь, пацана-то хоть отпустите», — обратился Красулин к представителю обвинения.

Издание называет Красулина «одним из самых богатых депутатов карельского парламента»: в 2022 году он задекларировал 27,7 млн рублей дохода. В долевой собственности Красулина есть гостиница за 94 млн, гостевой дом для приема делегаций и ряд нежилых помещений различной площади. Кроме того, он владеет квартирой площадью 99,6 кв. м и двумя парковочными местами, а также другой недвижимостью.

Артем Красулин ранее возглавлял Фонд развития промышленности Карелии, сейчас местом его работы значится камнеобрабатывающее предприятие ООО «Север Логистик Торг».