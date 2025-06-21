По меньшей мере восемь человек погибли при возгорании и падении воздушного шара в южном бразильском штате Санта-Катарина, личности жертв пока не разглашаются, пишет местная газета Jornal Razão. В соцсетях публикуют видео катастрофы, местные жители рассказывают, что пассажиры прыгали из корзины, спасаясь от огня.

Прайя-Гранде, где произошло ЧП, — живописная и покрытая каньонами местность в 200 км от столицы штата Флорианополиса, — пользуется большой популярностью у туристов и неофициально называется «бразильской Каппадокией» по аналогии с турецким регионом, где путешественникам предлагают захватывающие полеты на аэростатах.

Около 30 воздушных шаров поднялись в небо в Прайя-Гранде в 07:00 по местному времени. Внезапно в гондоле одного из них вспыхнул огонь. Пилот, которому удалось выжить, рассказал, что возгорание началось из-за резервной горелки, которая находилась на борту.

Он утверждает, что попытался быстро спустить аэростат вниз, как только заметил пожар, и по мере приближения к земле велел пассажирам прыгать. Некоторые выполнили его указание и выжили, получив травмы при падении. «Другие, однако, не успели выбраться», — сообщил пилот.

Резервная горелка необходима на случай, если в основной погаснет пламя. Пилот не смог сказать, была она зажжена или загорелась сама по себе.

Крушение горящего воздушного шара засняли очевидцы. На видео попал момент, когда из корзины выпрыгнули по меньшей мере два человека, а огонь тем временем распространялся. «Когда шар начал загораться, люди выскочили наружу, — рассказал один из очевидцев. — Они пытались спастись от пламени». «Это была отчаянная сцена. Мы [видели], как некоторые из них выпрыгивали [из воздушного шара], а другие оказались в огненной ловушке», — сказал другой свидетель ЧП.

Jornal Razão поясняет, что после того, как из корзины выпрыгнули люди, ее вес уменьшился, и шар вновь поднялся. В результате аэростат сгорел, а гондола рухнула в глубине леса в районе Кашуэйра-ду-Бом-Жезуш. Никто из оставшихся в ней людей не выжил.

Губернатор Санта-Катарины Жоржиньо Мелло написал в соцсети, что испытал «ужас» от случившегося. По его словам, на борту было 21 человек, из них восемь погибли, а 13 спаслись. Другие источники утверждают, что в гондоле находилось 22 человека, поскольку в последнюю минуту перед взлетом туда якобы забралась женщина, которой не хватило места на шаре другой компании.

Район, где произошла авария, оцеплен. В расследовании причин аварии участвуют гражданская полиция, Генеральный институт экспертизы (IGP) и транспортная полиция. По неофициальным данным, среди выживших — девушка, которая отправилась в полет вместе со своими родителями и потеряла их обоих.

«По сообщениям жителей и первоначальным данным СМИ, шар был новым и в хорошем состоянии. Полотно аэростата было целым, а пилот, хорошо известный в регионе, опытный и считается крайне осторожным», — пишет Jornal Razão. СМИ публикуют фото посадки туристов в гондолу той же туристической фирмы: судя по ним, пассажиры стояли внутри вплотную друг к другу.