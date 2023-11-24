В подмосковной Истре обокрали дом сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, у члена Совета Федерации украли деньги и украшения на 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, неизвестные проникли в дом сенатора в деревне Покровское через запасной вход вечером 23 ноября, пишет Baza. По данным телеграм-канала, злоумышленников было двое. Они отжали пластиковую дверь, после чего похитили 200 тыс. рублей наличными и ювелирные украшения более чем на 800 тыс. рублей и скрылись.
Телеграм-канал «Сапа» утверждает, что во время совершения кражи в коттедже никого не было: сенатор был на работе, а его супруга ездила по делам.
«Из дома изъяли отпечатки пальцев, следы обуви, а также записи с камер видеонаблюдения», — сообщает Baza.
Shot пишет, что ведется розыск грабителей. Источник РИА Новости уточнил, что заявление в полицию о краже написала местная жительница 1975 года рождения.
Кроме того, устанавливается точный размер ущерба. Как сообщает РИА Новости, возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.
Сам Полетаев не комментировал информацию об ограблении. Утром 24 ноября в его официальном телеграм-канале появилась публикация, посвященная утверждению Совфедом изменений в закон «О пчеловодстве».
- Владимир Полетаев — кандидат юридических наук, ему 48 лет. В 1997 году окончил Алтайский государственный университет, в 2002-м — аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте. Перед назначением на пост сенатора Полетаев занимал пост замруководителя управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
- Представителем Республики Алтай в Совфеде Полетаев стал в 2014 году. Срок его полномочий на этом посту истекает в сентябре 2024-го. В 2018 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- В октябре 2022 года Полетаев сообщил, что в Республике Алтай не призвали ни одного человека в рамках частичной мобилизации. Почему так произошло, он не пояснил.