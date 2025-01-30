Уход Милоша Вучевича с поста премьер-министра Сербии стал для всех огромной неожиданностью, сказала RTVI сербская журналистка, экс-глава Союза журналистов Сербии Лиляна Смайлович.

«Отставка Вучевича не была рассчитана на ослабление политического давления. Думаю, это был политический эквивалент невынужденной ошибки в спорте», — считает Смайлович. По мнению журналистки, таким образом правительство было вынуждено отреагировать на избиение студентов, участвующих в забастовках в Нови-Саде.

В результате происшествия в ночь на 28 января была ранена одна студентка, о чем в своем последнем обращении к гражданам в качестве премьера рассказал сам Вучевич. Всего за день до инцидента сербские власти заявили, что высоко ценят безопасность и неприкосновенность студентов, которые являются движущей силой текущих протестов.

В ближайшее время в Сербии не стоит ожидать внеочередных парламентских выборов, так как их трудно представить «в нынешних хаотичных обстоятельствах», полагает Смайлович. Более вероятно, что власти предпочтут сформировать новое правительство.

«Вучевич обещал серьезные перестановки накануне своей отставки, поэтому я ожидаю, что в правительстве появится много новых имен», — резюмировала собеседница RTVI.