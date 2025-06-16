Восьмикратный чемпион мира в личном зачете, многократный чемпион и обладатель Кубка России по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП, ему было 40 лет. Об этом пишет в телеграм-канале министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

«Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, двенадцатикратного чемпиона мира в командном зачёте, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова», — сообщил глава ведомства.

Хабибов выразил соболезнования семье и близким спортсмена, а его гибель назвал огромной утратой для отечественного мотоспорта.

В администрации города Шадринск уточнили, что спортсмен погиб в аварии под Уфой.

«В Кушнаренковском районе около 3:00 на трассе Р240 столкнулись «Лада Гранта» и встречные грузовики «Газель» и «Ситрак». Водитель легковушки скончался до приезда скорой», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы. Подробности происшествия устанавливаются.

SHOT уточняет, что Красников ехал в Уфу из Нижнекамска, но в районе 3 часов ночи выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью» и «Ситраком».

Николаю Красникову родился 4 февраля 1985 года. На официальные соревнования гонщик вышел в сезоне-1999/2000 в команде «Торпедо-ШААЗ», а через год стал участником «Башкортостана». Красников — восьмикратный чемпион мира в личном зачете и 12-кратный — в командном. Гонщик несколько раз становился победителем и призером Кубке России.

Кроме того, Красников — чемпион и обладатель кубка России по кроссу на снегоходах. Спортивную карьеру он завершил в феврале 2023 года.

В 2011 году Красников возглавил Федерацию мотоспорта Башкирии, ушел в отставку в августе 2015 года. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан».