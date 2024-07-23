В Саратове при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, сообщил портал 164.RU. Информацию об этом подтвердил депутат региональной облдумы, главный врач Саратовской городской клинической больницы № 1 Евгений Ковалев.

«Гибель ребенка для родителя это огромное горе, которое сложно пережить и отпустить. Роман Викторович, выражаю глубокое соболезнования Вам и вашей семье!» — написал Ковалев в своем телеграм-канале.

Многочисленные сообщения с соболезнованиями оставляют жители области в телеграм-канале Романа Бусаргина. Сам губернатор информацию о гибели сына пока никак не комментировал. При этом, как пишет «Взгляд-инфо», Бусаргин приезжал на место ДТП спустя 10 минут после случившегося.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что авария произошла 22 июля в 15:00 (14:00 мск) на Соколовой улице в Волжском районе Саратова. В ДТП «Лада Гранта» столкнулась с грузовиком MAN.

По данным прокуратуры Саратовской области, водитель черной «Гранты» не справился с управлением и врезался в большегруз, который стоял у обочины. В результате удара автомобиль отбросило в белую «Ладу Гранта», говорится в сообщении. Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что черная «Гранта» перед аварией ехала со скоростью около 70 км/ч.

Двое пассажиров черной «Гранты», среди которых один несовершеннолетний, погибли на месте, водителю оказали медицинскую помощь, сообщила прокуратура.

«Один пассажир (молодой мужчина) в тяжелом состоянии доставлен в одно из лечебных учреждений города Саратова. Еще один молодой человек после осмотра и полученных рекомендаций продолжит лечение амбулаторно», — рассказали 164.RU в областном Минздраве.

Mash пишет, что сын Бусаргин сидел на переднем пассажирском сиденье. Второй пассажир, погибший в результате ДТП, сидел на расположенном за ним заднем сиденье.

Имена жертв и пострадавшего в сообщении оперативных и силовых служб не указаны.

Один из очевидцев ДТП рассказал порталу 164.RU, что черная «Гранта» пыталась проехать между грузовиком и белой «Ладой», но водитель машины смог реализовать маневр.

«Фура стояла на месте, белая машина ехала левее. Между фурой и белой машиной образовался коридор, в который хотел проскочить водитель на черной машине на большой скорости, но «глазомер» его подвел», — сказал собеседник.

По его словам, основной удар пришелся на правый бок черного автомобиля, куда врезалась белая «Лада». «Когда вылез водитель черной «Гранты», была лишь одна фраза: «Мне [хана]!!!», — приводит 164.RU слова очевидца.

Как пишет 164.RU, за рулем черной «Гранты» находился 20-летний водитель, хотя по документам машина принадлежит Наилю Акчурину 1998 года рождения. Белой «Грантой», по данным портала, управлял 26-летний молодой человек.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП со смертельным исходом.

В марте 2023 года Роман Бусаргин рассказывал, что у него двое детей — сын и дочь. «Взгляд инфо» пишет, что сын главы региона был учеником 10 класса школы №33 в Энгельсе. По данным саратовских СМИ, дочери губернатора 19 лет, она учится в Саратовском государственном университете. Сын Бусаргина увлекался экстремальным вождением, пишет Mash. Он участвовал в соревнованиях по автомногоборью, занимал в них призовые места и получал награды за выполнение трюков. После окончания школы молодой человек планировал поступать в московский вуз, говорится в публикации.

По данным Mash, попавшую в ДТП черную «Ладу Гранту» 2012 года выпуска уже более трех лет пытались продать примерно за 500 тыс. рублей. Канал утверждает, что владельцами автомобиля числились несколько человек, среди которых 20-летний водитель, управлявший «Грантой» в момент аварии. Владельцы машины занимались стритрейсингом и входили в неформальное движение любителей автомобилей с низкой посадкой «БПАН» («Без Посадки Авто Нет»), пишет Mash.