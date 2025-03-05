Иностранные инвесторы активно скупают акции российских компаний на зарубежных биржах на фоне новостей о возможном снятии санкций и мирных переговорах с Украиной. Российский фондовый рынок тоже показывает рост, а рубль с начала года укрепился на 15% к доллару. Но означает ли это, что иностранный капитал массово вернется в Россию? RTVI спросил у экспертов.

После начала переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном международные инвесторы начали скупать активы, связанные с Россией, пишет Bloomberg. Спрос растет как среди крупных фондов, так и среди частных инвесторов, отмечает Ксения Бондаренко, доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ.

Однако, скорее, это спекулятивный капитал, который делает ставку на улучшение отношений России с Западом и быстрый рост активов, считает Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам». «Высока вероятность, что это не фонды прямых инвестиций, а портфельные. Они могут относительно быстро выйти из активов, если ситуация вновь ухудшится», — объясняет Малых.

Почему инвесторы заинтересовались российским рынком

Причина — низкая оценка российских активов по сравнению с другими развивающимися рынками. «У наших акций есть триггер для сильной переоценки вверх в случае улучшения отношений с Западом», — говорит Малых.

При этом российские акции остаются заниженными по двум ключевым причинам: геополитические риски и высокая инфляция вкупе с процентными ставками.

Санкции могли снизить стоимость акций, но интерес местных инвесторов к подешевевшим бумагам часто компенсирует это падение, отмечает Олег Скапенкер, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова:

«В отдельных случаях котировки даже превышают уровни, на которых находились до осложнения геополитической обстановки».

Несмотря на санкции, многие компании чувствуют себя неплохо в плане корпоративных прибылей и продолжают платить высокие дивиденды, добавляет Малых. Как показывают отчеты, запредельные ставки не для всех являются проблемой.

Почему российский рынок остается рискованным

Главный фактор неопределенности — санкции, напоминает Иван Ермохин, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара. На прошлой неделе ЕС расширил ограничения на алюминий и хром, а также внес в санкционные списки новые банки. Это добавляет рисков для иностранных инвесторов.

«Ограничения по трансграничному перетоку капитала на сегодня весьма значительны, запреты иностранных инвестиций в отечественный бизнес — тоже. Даже существующие возможности могут быть перекрыты в любой момент. Поэтому пока вкладывать средства в России могут лишь иностранные инвесторы с полной толерантностью к риску», — добавляет Скапенкер.

Впрочем, такие инвесторы вкладывались с наши акции и раньше. Российский рынок всегда считался высокорисковым, а компании традиционно торговались с низкими мультипликаторами, отмечает Наталья Малых:

“Деньги любят тишину и предсказуемость, поэтому стоимость любого актива обратно пропорциональна рискам — геополитическим, регуляторным, экономическим, валютным и так далее. Западные инвесторы оказались заперты в российских активах, кто-то смог выйти только со значительным дисконтом, частично их инвестиции также обесценились из-за девальвации рубля”.

Пока отмена санкций не является базовым сценарием, но вероятность смягчения ограничений есть, резюмирует Бондаренко:

“В любом случае риски введения санкций остаются повышенными. С учетом событий последних лет, многие зарубежные инвесторы все же относятся осторожно к российскому рынку. Поэтому огромного притока зарубежных инвесторов не ожидается”, — говорит она.

Какие компании выиграют сильнее других

Иностранные инвесторы, которые сейчас скупают российские акции на зарубежных биржах, делают ставку на восстановление пострадавших от санкций секторов и рассчитывают на будущий рост цен.

Однако даже если санкции будут ослаблены, рынок изменился, указывает Скапенер: многие компании фактически утратили публичный статус, а значит, иностранным инвесторам будет сложнее восстановить влияние на них.

Электроэнергетика

Например, бизнес электроэнергетических компаний в меньшей степени зависит от геополитической обстановки, поэтому большинство отраслевых эмитентов не станет прямыми бенефициарами перемирия, рассказали RTVI аналитики ФГ «Финам». Впрочем, возможное потепление в отношениях США и России все же положительно влияет на акции «Юнипро», полагают они.

“Они растут с момента избрания Трампа в ноябре и продемонстрировали значительный скачок на вечерней сессии после его разговора с Путиным. Урегулирование украинского конфликта может ускорить процесс решения вопроса с иностранным собственником компании, что позволит «Юнипро» направить часть накопленных за последние годы денежных резервов на дивиденды”, — объясняют в «Финаме».

Нефть и газ

От перемирия могут выиграть газовые компании — «Газпром» и «Новатэк», считают в «Финаме». «Газпром» в случае заинтересованности европейских потребителей и согласия Украины мог бы частично восстановить поставки в ЕС. Проекты «Новатэка» в сфере СПГ сильно пострадали от санкционного давления и многие из них фактически находятся на паузе. Но с нефтегазовым сектором все не так просто, говорят аналитики.

“Во-первых, американский СПГ — прямой конкурент российского газа, поэтому даже перемирие не гарантирует снятие санкций. Во-вторых, в последние три месяца и акции «Газпрома», и акции «Новатэка» уже показали достаточно сильный рост. На этом фоне мы снизили рейтинг по акциям «Газпрома» (целевая цена — 179,4 руб.) и «Новатэка» (целевая цена — 1170 руб.) до «Держать». Эти целевые цены пока не учитывают возможность восстановления поставок «Газпрома» в Европу или реализацию проектов «Новатэка» после «Арктик СПГ-2»”, — добавили в «Финаме».

Финансы

Рассчитывать на постепенное снятие санкций может и финансовый сектор, считают в «Финаме». Это позитив для всей экономики, поскольку отечественные компании легче смогут проводить международные расчеты, а банки смогут получать дополнительные доходы от обслуживания внешнеторговых операций.

“Больше всего выиграют от такого развития событий Сбер и ВТБ, ведущие кредиторы страны, которые уже долгое время находятся под жесткими санкциями. Кроме того, смягчение геополитики станет драйвером для восстановления российского фондового рынка. Можно будет рассчитывать на рост объемов торгов, а также активизацию IPO отечественных эмитентов”, — объясняют аналитики.

Металлургия

Еще один возможный бенефициар — горно-металлургический сектор: «Норникель», «Русал», «Алроса» и другие эмитенты будут в выигрыше, прогнозируют в «Финаме». В то же время торговая война, которую сейчас развязывает Трамп, плохо влияет на мировой экономический рост и, соответственно, на мировой спрос на сталь и цветные металлы.

“Укрепление курса рубля также не очень благоприятно для экспортеров. Впрочем сталевары, больше ориентированные на внутренний спрос, могут оказаться в числе бенефициаров мирного процесса. Неизбежная необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры на больших пространствах новых территорий создаст большой дополнительный спрос на сталь. В выигрыше окажутся «Северсталь», НЛМК, ММК”, — говорят аналитики.

Золотодобыча

Для сектора золотодобычи снижение глобальных рисков может оказаться не столь позитивным, считают в «Финаме». Мирные договоренности повысят интерес инвесторов к более рискованным сегментам рынка и снизит необходимость в защитных инструментах. “Это может оказать давление на цену золота и ограничить потенциал роста акций золотодобывающих компаний. Но покуда резкие действия Трампа вносят элемент неопределенности в мировую экономику, спрос на золото, как инструмент защиты от рисков, будет оставаться высоким”, — говорят аналитики.

Однако просто переговоров может оказаться недостаточно: нужны будут конкретные договоренности, говорят в «Финаме». По мнению аналитиков, достичь их будет непросто, учитывая сильно отличающиеся взгляды сторон на то, на каких условиях надо заключать потенциальный мир.