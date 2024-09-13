Решение Центробанка повысить ставку с 18% до 19% является взвешенным и ожидаемым, заявил RTVI президент Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Владимир Косой. По его мнению, если бы регулятор повысил до 20%, то это был бы «экстремистский» шаг.

«Для банков здесь нет никаких сюрпризов. Изменение ставки [на] плюс-минус один процент мало на что влияет, но будет, естественно, способствовать охлаждению рынка, охлаждению экономики», — сказал Косой.

Действия ЦБ соответствуют проводимой им жесткой и долгосрочной кредитно-денежной политике, объявленной еще несколько недель назад, уточнил экономист.

В то же время фиксируются первые признаки охлаждения экономики, сказал Косой, но при этом устойчивой тенденции на снижение уровня инфляции пока нет. В этих условиях Центробанк принял «довольно взвешенное решение», полагает глава ЦЭИ.

«Если бы они поднимали ставку до 20% или даже до больших значений, то это был бы, наверное, такой “экстремистский” шаг. Сейчас, я считаю, принято очень ожидаемое решение», — порассуждал экономист.

По его прогнозу, в ближайшие месяцы ставка либо останется на нынешнем уровне в 19%, либо снова подрастет. Снижения до конца года ждать не приходится, потому что даже если инфляция начнет снижаться, нужно как минимум три-четыре месяца понаблюдать за поведением рынка, чтобы говорить о более-менее устойчивой тенденции, уточнил Косой.

«Если мы увидим, что инфляция замедляется и на протяжении двух-трех месяцев будет по индексам видно, что она остановилась или начался откат, в этом случае ЦБ просто не будет трогать ставку. А если мы увидим, что будет продолжаться рост инфляции, то я не исключаю дальнейшего повышения ставки», — заключил эксперт.

Совет директоров Центробанка 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18% до 19% годовых, объяснив это тем, что высокое инфляционное давление сохраняется.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — сказано в релизе пресс-службы ЦБ.

Регулятор отметил, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое запланировано на 25 октября.

Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности повышения ставки выше 20%, заявила: «Мы готовы принимать решения, необходимые для возврата инфляции к 4%». По ее словам, ЦБ рассматривал три варианта по поводу ставки: сохранение ставки, повышение до 19% и повышение до 20%.