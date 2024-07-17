Росгвардия разработала проект постановления правительства, в котором предложила выдавать руководству Центробанка оружие. В пресс-службе Банка России заявили, что документ уточняет перечень должностей руководителей, которые имеют право на ношение оружия, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В Центробанке отметили, что в соответствии с законодательством сотрудники регулятора имеют право на ношение отдельных видов оружия. В проекте постановления, разработанном Росгвардией, уточняется соответствующий перечень должностей руководителей ЦБ, которые наделяются таким правом.

«Законом «Об оружии» уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование (ст. 12 ФЗ-150)», — отметили в пресс-службе регулятора.

Согласно статье 12 федерального закона «Об оружии» (ст. 12 ФЗ-150), отдельные типы и модели боевого стрелкового оружия могут получать во временное пользование Банк России, инкассаторские службы ЦБ, а также отдельные категории сотрудников Сбербанка. Центробанк имеет право владеть оружием «для охраны денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, при их транспортировании (перевозке), а также для охраны объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества», говорится в документе.

В пресс-службе ЦБ добавили, что предложение Росгвардии обсуждалось в рамках «комплекса вопросов», связанного с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах.

Проект постановления правительства, в котором Росгвардия предложила выдавать во временное пользование руководителям Центробанка некоторые виды оружия, был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 15 июля. В документе предлагается расширить перечень сотрудников ЦБ, которые могут носить оружие, поскольку сейчас на это имеют право только работники сферы безопасности Банка России, Центрального хранилища и «Росинкаса».

Согласно предложению Росгвардии, оружие смогут носить также заместители председателя ЦБ, советники зампредов, директора департаментов, их заместители и управляющие отделениями. Председатель Центробанка в перечне не указана.

Среди оружия, которое могут предоставлять сотрудникам ЦБ во временное пользование, в проекте постановления указаны пистолеты Макарова и Ярыгина, три вида пистолетов Glock, пехотный пулемет Калашникова и еще четыре вида пулеметов. Согласно инициативе Росгвардии, руководители Банка России смогут получить только пистолет или пистолет-пулемет, тогда как автомат и пулемет предполагается выдавать сотрудникам, обеспечивающим безопасность.