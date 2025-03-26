Неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома в подмосковном Железнодорожном, пострадавших нет. Стрелявший скрылся с места происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. По информации «Ъ», злоумышленника задержали.

«Инцидент произошел во дворе жилого комплекса на Шестой улице. Причины выясняются», — говорится в сообщении агентства.

Как пишет «Коммерсантъ», во дворе ЖК «Ольгино парк» неизвестный открыл огонь из пистолета Макарова по выходившему из дома мужчине, ранив его.

«По стрелку открыл ответный огонь охранник пострадавшего. Преступник пытался скрыться с места происшествия на «Жигулях», но его задержали», — говорится в материале.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о покушении (ст. 30 и 105 УК), а также о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

«Стрелявший пока показания не дает. По предварительным данным, он бывший сотрудник силовых структур», — отмечает «Ъ».

Официальной информации о задержании стрелка и возбуждении против него уголовного дела пока нет.

Как сообщает Shot, стрельба произошла в 7:00 (мск). «Неизвестный поджидал, пока из подъезда выйдет мужчина, после чего — выстрелил в него. Через несколько мгновений раздались новые звуки выстрелов — огонь открыла охрана жертвы нападения», — отмечает телеграм-канал.

По данным Baza, пострадавшего госпитализировали, на месте работают сотрудники полиции. Телеграм-канал уточняет, что нападавшим предварительно оказался военнослужащий.