Охранника американского посольства арестовали в норвежском Осло по подозрению в шпионаже в пользу России и Ирана. Об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление Полицейской службы безопасности (PST), задержанным оказался гражданин Норвегии, известно, что ему около 20 лет.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в гараже собственного дома. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция сообщила об изъятии серьезных объемов цифровых данных, а также о наличии свидетельств того, что мужчина вступал в диалог с руководящим лицом с целью получения инструкций.

«Слишком рано говорить о том, какая информация была передана и что планировалось к передаче», — заявил официальный представитель PST.

Адвокат мужчины заявил, что тот действительно вступал в контакты с сотрудниками разведки России и Ирана, но неясно, можно ли классифицировать имевшуюся у него информацию как «секретную», отмечает Reuters.

Следствие по этому делу началось 18 ноября, в настоящий момент в нем не фигурируют другие подозреваемые. В PST выразили уверенность в том, что предстоит долгое и детальное расследование. В рамках этого дела сотрудники полиции будут работать вместе с представителями американских властей.

Известно, что подозреваемый руководит охранным предприятием вместе с партнером, у которого есть гражданство Норвегии и одной из стран Восточной Европы. При этом в организации нет зарегистрированных подчиненных. Ранее компания получила разрешение полиции на оказание в Осло услуг в сфере безопасности.

Партнер арестованного неоднократно публиковал в своих соцсетях фотографии, «создающие впечатление», что он работал с охранниками посольства США, пишет NRK. При этом с момента регистрации компании на ее счетах не фиксировались какие-либо прибыли или убытки, а доход мужчины за 2022 год составил более $18 тыс.