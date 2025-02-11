В результате перестрелки у ночного клуба с участием 34-летнего жителя Чечни в Краснодаре лишился глаза 29-летний боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов, который работал в заведении охранником. RTVI рассказывает, что известно о случившемся на данный момент.

Главное управление МВД по Краснодарскому краю сообщило о конфликте со стрельбой в Краснодаре в своем телеграм-канале 9 февраля. По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов рядом с заведением Bijou на Зиповской улице, после чего скрылся на автомобиле «Форд Мондео». В результате стрельбы был ранен 29-летний мужчина, который позднее был идентифицирован как Руслан Крайнов.

В ходе оперативных мероприятий автоинспекторам удалось остановить автомобиль злоумышленника на посту ДПС «Успенский». Им оказался водитель автомобиля, 32-летний житель Чечни. Вместе с ним был задержан 34-летний пассажир. В ходе осмотра их машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли «предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом», магазин и 18 патронов.

«Следственным отделом УМВД по Краснодару в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). В действиях водителя усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.8 КоАП РФ», — сообщили в МВД.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию «Кубань 24», что злоумышленник стрелял в охранника ночного клуба, а пострадавший получил серьезную глазную травму. Позднее корреспондент издания сообщил, что первый выстрел был сделан со стороны входа в заведение, ответ последовал со стороны парковки, после чего завязалась перестрелка.

По словам корреспондента, Руслан Крайнов был одним из профессиональных бойцов ММА, которые подрабатывают в охране заведения. Увидев, какие ранения получил молодой человек, нападавшие попытались скрыться.

Краснодарский бойцовский клуб «Нарт» сообщил в соцсетях, что в результате стрельбы Крайнов лишился глаза и ему потребуется операция.

«У нашего брата по комaнде произошел вчера несчaстный случай на смене. Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслaн лишился глaза», — рассказали в пресс-службе клуба.

В команде спортсмена рассказали ТАСС подробности о произошедшем.

«Руслан работал в охране в ночном клубе. Не пустил одну компанию, возник конфликт. В него и в его товарища выстрелили из травматического пистолета, пуля попала Руслану в глаз. Глаз фактически вытек, его уже не спасти. Сам он в сознании, находится в больнице, ждет операцию», — сообщил собеседник агентства.

Сам боец заявил в разговоре с агентством, что у него остались только отрывочные воспоминания о случившемся.

«Пока из-за плохого самочувствия мне тяжело давать какие-то комментарии по данной ситуации. Да и помню все отрывками», — сказал Крайнов.

Крайнов одержал шесть побед в шести боях по правилам смешанных единоборств и не потерпел ни одного поражения. Его последние бои прошли в рамках промоушена MMA-Series.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение главе управления СК по Краснодарскому краю доложить о результатах рассмотрения дела. Совершившему нападение на бойца может грозить лишение свободы сроком до семи лет.