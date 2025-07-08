В Нижнем Тагиле три человека — 19-летний водитель и две 20-летние девушки — утонули, оказавшись запертыми внутри внедорожника Lexus, который на высокой скорости вылетел с моста в пруд. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария произошла в ночь на 8 июля на проспекте Ленина, где проложены трамвайные рельсы. По данным полиции, 19-летний водитель Lexus не справился с управлением на повороте, после чего автомобиль протаранил ограду и рухнул в воду.

«Сегодня приблизительно в 0 часов 40 минут водитель автомашины Lexus выехал на плотину, не справился с управлением, допустил наезд на бетонное ограждение, пробил удерживающее пешеходное ограждение и допустил съезд машины в воду», — заявил начальник Госавтоинспекции Нижнетагильского межмуниципального отдела МВД подполковник полиции Сергей Бернгардт.

Проводятся «процессуальные действия» для выяснения всех обстоятельств произошедшего, отметили в Госавтоинспекции.

Городское информагентство «Все новости» пишет, что Lexus LX 570 принадлежал отцу погибшего юноши, который пригласил друзей покататься ночью. Компания ездила с нарушением правил дорожного движения и на плотине в центре города решила снять «экшн-видео», что закончилось трагедией. Новостное агентство «Между строк» уточняет со ссылкой на очевидцев, что в машине четвертым был еще один парень, но он вышел, чтобы снять заезд на плотину со стороны и остался жив.

Ural Mash сообщает, что Lexus дважды въехал на мост на огромной скорости, но если в первый раз это удалось, то повторение трюка оказалось смертельным. Видео вылета машины на плотину и падение с моста распространилось в соцсетях.

За рулем внедорожника был 19-летний Александр Сторожев, двумя погибшими пассажирками — его 20-летние подруги Анастасия и Вероника, узнал E1.RU. Их знакомая рассказала порталу, что Анастасия недавно устроилась на работу официанткой, сняла квартиру и «очень радовалась началу взрослой жизни», в которой могла себя обеспечивать. Обе девушки дружили с подросткового возраста.

«Девочки были как сестры, как одно целое. Видимо, это была судьба, а не трагическое стечение обстоятельств», — сказала собеседница E1.RU.

К утру тела из утонувшего внедорожника вытащили водолазы, после этого подняли из воды саму машину, пишет TagilCity.ru. На видео автомобиль достали в перевернутом состоянии, колесами вверх.