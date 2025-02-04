«Около 10 человек» убиты и по меньшей мере шестеро ранены при нападении на образовательный кампус в Эребру в Швеции. Местные власти уточнили, что все шестеро пострадавших — взрослые, а нападавший предположительно находится среди погибших.

Пока не ясно, почему число жертв нападения указано как «приблизительное», но местные СМИ цитируют слова начальника местной полиции Роберто Эйда Фореста о том, что опознание тел продолжается.

Форест подтвердил на пресс-конференции, что нападавший находится в числе погибших. «Мы считаем, что он совершил нападение в одиночку, но не исключаем, что у него могли быть сообщники», — заявил глава полиции Эребру.

По его словам, ведется расследование по факту покушения на убийство, поджога и тяжкого преступления, совершенного с применением оружия. «Что касается того, что можно сказать о преступнике, то пока еще очень рано. Операция продолжается. Сейчас мы работаем очень интенсивно», — заявил он журналистам.

По данным Nerikes Allehanda, STV и Aftonbladet, вскоре после ЧП полиция провела обыск в квартире нападавшего в Эребру. Из этого журналисты сделали вывод, что сотрудникам правоохранительного органа известна его личность.

Начальник национальной полиции Петра Лунд опубликовала официальное заявление, в котором выразила соболезнования семьям жертв и пострадавшим. «В рамках полицейского управления мы задействовали значительные ресурсы и, параллельно с самой полицейской операцией, сейчас реализуем меры по обеспечению безопасности в Эребру», — заверила она.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон опубликовал в социальных сетях заявление о том, что это «очень болезненный день для всей Швеции», и что его мысли со всеми, кого затронула атака. Он сообщил, что правительство находится на связи со службами экстренной помощи на месте происшествия, и попросил СМИ и общественность дождаться конца расследования, прежде чем делать какие-либо выводы.