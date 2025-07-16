Вечером 15 июля в Махачкале двое неизвестных в масках напали на 29-летнего бойца ММА Тимура Хизриева, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, спортсмен находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

«Двое в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова. Целью их нападения, по предварительным данным, был Хизриев, который в этот момент выходил из своего «гелендвагена»», — пишет SHOT.

Телеграм-канал отмечает, что нападавшие подкараулили Хизриева, после чего сделали около десяти выстрелов из травматического оружия и скрылись. По данным SHOT, неизвестные скрылись на белой LADA Priora.

В Махачкале введен план «перехват». Телеграм-канал уточняет, что нападавших было трое — один из них находился неподалеку от места стрельбы.

Хизриев сейчас находится на операции. Предварительно, у бойца зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. SHOT отмечает, что его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Хизриев известен выступлениями в промоушенах PFL, AMC Fight Nights, Bellator и других. На его счету 17 побед в 17 профессиональных боях в ММА. Последний поединок он провел 29 ноября в Эр-Рияде, став победителем сезона PFL в полулегком весе. Несколько лет назад Хизриев начал тренироваться в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова.